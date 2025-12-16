Schneider Electric, la compañía global en tecnología de energía, anunció que Patrícia Pimenta será la presidenta del nuevo Cluster Andino & Caribe, creado recientemente.
Esta estructura reunirá las operaciones de las actuales regiones Norte Andino (NAC) y Sur Andino (SAC), además de las islas del Caribe de habla española, inglesa y holandesa; y se tiene previsto que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la compañía, esta nueva división es un movimiento estratégico de consolidación y fortalecimiento de la operación sudamericana, con el objetivo de unificar operaciones y acelerar iniciativas que generen un impacto real para clientes y mercados.
Asimismo, se busca fortalecer la presencia de la empresa en la región, promoviendo la integración entre los países e impulsando el crecimiento sostenible y la transición.
La nueva presidenta de Schneider Electric para el cluster Andino & Caribe
Con más de 20 años de trayectoria en Schneider Electric y 29 años de experiencia en el sector eléctrico, Pimenta ha ocupado a lo largo de su carrera posiciones estratégicas en diferentes mercados.
Desde 2024 se desempeña como presidente del Cluster Sur Andino y, anteriormente, fue vicepresidenta de la división de Home & Distribution de la compañía en la Zona Ibérica, donde lideró iniciativas de crecimiento y transformación comercial.
Entre su experiencia laboral destaca la participación como gerente general en IQ21 Quadros Elécticos, y otros cargos en firmas como Poceram y Transmeca.
Es graduada de ingeniería electrotécnica de la Universidad de Coimbra en Portugal y cuenta con estudios en programas avanzados de la Universidad Católica Portuguesa.
“Vamos a unir talentos y experiencias de diferentes países, potenciando lo mejor de cada uno en todas las geografías y enfocándonos en resultados concretos, a través de la electrificación, transformación digital y automatización de las soluciones de Schneider Electric. Queremos acelerar soluciones que marquen una diferencia tangible para clientes, mercados y comunidades.”, afirmó la nueva presidenta para la región.
Con la nueva estructura, Roberto Torres, country-manager de las Islas del Caribe, pasará a reportar directamente a Patrícia Pimenta a partir del 1 de enero de 2026 para garantizar una transición fluida y alineada al nuevo modelo organizacional.
Javier Ortíz, actual presidente del Cluster Norte Andino, dejará Schneider Electric el 30 de diciembre para asumir nuevos desafíos profesionales. Durante tres años, el ejecutivo desempeñó un papel decisivo en la consolidación del NAC, fortaleciendo la presencia de Schneider Electric en Colombia y Ecuador.
“Mi objetivo será asegurar que cada equipo, cada operación y cada proyecto del Cluster Andino & Caribe tenga un impacto real en nuestras operaciones y de nuestros clientes, siempre con la mirada puesta en la innovación y la responsabilidad por el planeta que definen nuestro trabajo como la empresa más sostenible del mundo”, finalizó la nueva presidenta.
