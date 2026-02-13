Patriots preparan millonaria oferta para blindar a Christian González con contrato récord

El colombiano Christian González, esquinero de los New England Patriots y protagonista de la última temporada de la NFL, es elegible para negociar extensión tras completar tres temporadas y entrar en el último año de su acuerdo de novato en 2026. Así, el cornerback está en la antesala del contrato más alto firmado por un deportista nacional.
La proyección que circula en medios especializados de Estados Unidos, basada en análisis contractuales de mercado NFL, apunta a una extensión de cuatro años y US$140 millones, con promedio anual de US$35 millones. De concretarse, superaría todos los registros salariales históricos de atletas colombianos en cualquier disciplina.
González viene de disputar el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde los Patriots cayeron 29-13 ante los Seattle Seahawks. En ese juego registró cuatro tacleadas y tres pases defendidos, y evitó touchdowns en los tres primeros cuartos. Durante la temporada permitió 45 recepciones para 482 yardas en 101 envíos en su cobertura directa, con rating de mariscal rival de 58,3.
New England dispone de cerca de US$33 millones en espacio salarial y debe decidir antes del 1 de mayo si ejecuta la opción de quinto año por US$17,5 millones. Sin embargo, la tendencia en la liga es asegurar anticipadamente a los jugadores franquicia. En la posición de esquinero, el mercado ha crecido con rapidez.
Christian González y la renovación que puede romper el mercado NFL
Un contrato de US$140 millones convertiría a González en el esquinero mejor pagado de la NFL por valor total, superando los US$120,4 millones firmados por Ahmad Gardner con los New York Jets, los US$100 millones de Jaycee Horn con Carolina Panthers y los US$90 millones de Derek Stingley Jr. con Houston Texans.
El salto también sería relevante en promedio anual. Con US$35 millones por temporada, quedaría por encima de los contratos actuales de referencia en la posición. La cifra triplica el salario anual que reciben la mayoría de esquineros titulares en la liga hace cinco años, cuando el promedio de los mejor pagados rondaba US$15 millones.
Desde su llegada en 2023, González acumula 145 tacleadas, tres intercepciones y 24 pases defendidos. Tras una lesión en su temporada de novato, regresó en 2024 con 59 tacleadas, dos intercepciones y un touchdown defensivo. Fue seleccionado al Pro Bowl en 2025 y se consolidó como el principal referente defensivo de la franquicia.
El posible salario anual de González equivaldría a más del 10 % del tope salarial proyectado de la NFL para 2026, estimado en torno a US$255 millones. Es una proporción similar a la que ocupan los mariscales de campo franquicia, lo que refleja el valor que los Patriots le asignarían.
Top 5 contratos más altos de deportistas colombianos en la historia
Si se concreta la extensión, González lideraría el ranking histórico. Con base en cifras oficiales de clubes y reportes financieros internacionales, el top 5 quedaría así:
- Christian González (NFL) – Proyección de US$140 millones por cuatro años con los Patriots. Promedio anual: US$35 millones.
- Jhon Jáder Durán (fútbol) – Transferido en 2025 por 77 millones de euros y con salario cercano a US$20 millones anuales en Arabia Saudita. Es el traspaso más alto pagado por un colombiano.
- Luis Díaz (fútbol) – Fichado por el Bayern Múnich por 75 millones de euros más variables en 2025. Su salario anual bruto se estima en US$16 millones.
- James Rodríguez (fútbol) – En su etapa con el Real Madrid (2014-2017) tuvo un salario cercano a 10 millones de euros por temporada, además de uno de los traspasos más altos del país en su momento (aprox. 80 millones de euros).
- José Quintana (MLB) – Firmó contrato de US$26 millones por dos años con los New York Mets, equivalente a US$13 millones anuales en Grandes Ligas.
La comparación muestra la magnitud del posible acuerdo en la NFL. El promedio anual proyectado para González supera en cerca de 40 % el ingreso anual estimado de Durán y más que duplica el salario de Quintana en MLB.
Para los Patriots, la decisión es estratégica tras la derrota en el Super Bowl. La defensa fue el pilar del equipo en 2025 y González es su activo más valioso. Para el deporte colombiano, la operación marcaría un nuevo techo financiero y ampliaría la presencia nacional en las grandes ligas de Estados Unidos, ahora no solo en béisbol o fútbol europeo, sino en el negocio más poderoso del deporte profesional.