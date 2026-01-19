Orbia, multinacional líder global en soluciones para la construcción e infraestructura, anunció la apertura de su primer Centro Tecnológico y de Innovación (T&I) en América Latina, a través de su marca Pavco Wavin. El nuevo hub, ubicado en Colombia, contará con una inversión inicial superior a los US$180.000 y se convertirá en el núcleo de investigación y desarrollo (R&D) de la compañía para toda la región.
Con esta apuesta, Colombia se consolida como un eje estratégico dentro de la red global de Orbia. Los recursos invertidos permitieron el acondicionamiento de una infraestructura de vanguardia que incluye estaciones avanzadas de cómputo, software especializado de simulación, herramientas de prototipado rápido y equipamiento técnico de laboratorio de última generación.
Esta capacidad instalada facilitará el desarrollo y la validación local de soluciones de alto impacto, adaptadas a las necesidades específicas de los mercados latinoamericanos.
De acuerdo con la compañía, la decisión de ubicar este centro en el país responde a su posición geográfica estratégica, a una cultura de innovación sólida y al robusto portafolio que Pavco Wavin ofrece al sector. “Orbia considera que Colombia es un mercado clave para impulsar el desarrollo de soluciones sostenibles. Este centro no solo reforzará nuestra capacidad de respuesta local, sino que también nos permitirá co-crear un futuro más eficiente y resiliente para la infraestructura latinoamericana junto a nuestras sedes hermanas en Países Bajos e India”, afirmó Guillermo Martínez, director del Territorio Andino y presidente de Pavco Wavin Colombia.
Talento colombiano con alcance regional
El Centro de T&I opera con un equipo multidisciplinario conformado por cinco especialistas colombianos provenientes de ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla. Este grupo trabaja de manera articulada en el diseño y la adaptación de soluciones para todas las unidades de negocio de la compañía en Latinoamérica, atendiendo segmentos clave como infraestructura, edificación, irrigación y aplicaciones especializadas para el mercado regional.
La puesta en marcha de esta unidad marca un hito para Orbia, al convertirse en la primera división de R&D enfocada exclusivamente en los desafíos de América Latina. Su operación se apoya en una estrecha colaboración con los centros de innovación de Wavin en Países Bajos e India, lo que permitirá acelerar la adopción de tecnologías globales y el intercambio de conocimiento técnico acumulado durante más de 60 años de trayectoria.
El enfoque del nuevo centro estará alineado con la transformación urbana y la sostenibilidad hídrica. A través de tecnologías como la impresión 3D y la simulación avanzada, el equipo trabajará en la optimización de sistemas de conducción de agua, geosistemas y soluciones de renovación sin zanja (Zinzanja), pensadas para ciudades que demandan infraestructura adaptable y un uso más eficiente de los recursos naturales.
Además, la articulación con la academia será uno de los pilares del Centro de T&I, con el objetivo de generar conocimiento conjunto y validar soluciones en campo que respondan a problemáticas estructurales del sector. Con esta apertura, Orbia fortalece su estrategia de innovación y proyecta un crecimiento continuo en talento y capacidades, reafirmando su apuesta por Colombia como el lugar donde se diseña el futuro de la infraestructura regional.