Fondo inmobiliario Pei reportó aumento de ingresos y leve caída en las ganancias a junio de 2025

El Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI) publicó sus estados financieros del primer semestre de 2025. En ellos se pudo evidenciar un incremento en sus ingresos, pero una leve caída de la utilidad neta.
Los ingresos operacionales reportados fueron de $429.313 millones, superior a los $403.521 millones del mismo periodo del año pasado (2024).
No obstante, la utilidad del periodo fue de $262.735 millones, menor a la obtenida en el primer semestre hace un año cuando fue de $278.963 millones.
Por otra parte, los activos corrientes sumaron $203.674 millones, cifra mayor al mismo periodo del año pasado ($107.530 millones). Mientras que los pasivos también incrementaron hasta $693.868 millones frente a los $551.314 millones del primer semestre de 2024.
Emisión de títulos participativos
PEI compartió en julio el prospecto del programa de emisión y colocación de títulos participativos, con un cupo global de $5 billones, de los cuales indicó que queda un cupo disponible de $1,4 billones, antes del tramo número 12, que se hará por un monto entre $300.000 millones y $500.000 millones.
Según el documento publicado, el 99,56 % de los recursos que se obtengan por la colocación del duodécimo tramo serán destinados al pago de endeudamiento financiero asociado a la compra de los activos inmobiliarios, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.4 del prospecto, el cual establece que estos fueron adquiridos con recursos provenientes de créditos que serán pagados con los recursos de la colocación.
Adicionalmente, explicaron que el otro 0,44 % de dichos recursos se reservará para el fondo de operación, en el que reposan los recursos para pagar los gastos y costos de emisión del patrimonio autónomo.
