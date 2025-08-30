Así funciona el interés clave para que una pensión en Colombia sea más alta

Pendiente de que se defina el futuro del sistema que regula la pensión en Colombia, hay unos puntos clave sobre el ahorro de los trabajadores que ayudan a entender qué tanto puede subir la transferencia de una mesada.
En el sistema vigente, el interés compuesto que se aplica al ahorro de los aportantes se fija con base en el monto que aporta, mensualmente, el respectivo trabajador.
Asofondos, gremio que reúne a los fondos privados de pensión en Colombia, explica que el interés compuesto se da cuando el dinero que gana un trabajador por ahorrar también empieza a generar ganancias.
A ojos del gremio, esta lógica debería entenderse como poner a trabajar la “plata… y luego de que lo que ganaste, también trabaje”.
Uno de los puntos clave es que, a diferencia del interés simple (que solo se calcula sobre lo que ahorró al inicio el jubilado), el compuesto suma todo lo que gana mes a mes o año a año.
¿Por qué es clave el interés en la pensión en Colombia?
Para poner un ejemplo, si un trabajador ahorra $100.000 para pensión en Colombia, y dan intereses, el siguiente mes ya no gana solo sobre los $100.000, sino sobre $100.000 más los intereses del mes anterior.
Indica Asofondos que entre más pronto empiece a ahorrar un colombiano, más tiempo “tiene el interés compuesto para hacer su trabajo”.
Hay que recordar que, pendiente de que se defina el futuro de la reforma al sistema de jubilaciones, la pensión en Colombia cambiará sustancialmente y eliminará los regímenes como se conocen hasta ahora.
Con esto de base, todos los colombianos cotizarán hasta sus primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y, por encima de ese rubro, el trabajador pasará a un fondo privado.