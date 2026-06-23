Supermercado ofrecerá mercados, televisores, descuentos y promociones en diferentes productos

Con el objetivo de ofrecer mayores beneficios a sus clientes durante la temporada futbolera, Makro lanzó la estrategia “Hinchas Makro”, una campaña promocional que entregará premios inmediatos, sorteos semanales y beneficios directos en compras, con especial protagonismo para los bonos de mercado y los televisores.
La iniciativa estará vigente entre el 12 de junio y el 30 de julio en todas las tiendas de la cadena a nivel nacional. Durante este periodo, la compañía prevé entregar más de 700 premios, entre los que se destacan más de 145 televisores Hyundai de 65 pulgadas con tecnología 4K UHD QLED y más de 500 bonos de mercado Makro por un valor de $100.000 cada uno, redimibles en cualquiera de sus puntos de venta.
La mecánica de participación está dirigida a clientes que realicen compras iguales o superiores a $250.000. Con este monto, los compradores podrán registrarse para participar en los sorteos semanales de televisores de 65 pulgadas y, además, recibirán un raspa y gana físico con el que tendrán la posibilidad de obtener de forma inmediata bonos de mercado. De esta manera, la campaña combina sorteos periódicos con incentivos instantáneos para fomentar la participación de los consumidores durante toda su vigencia.
¿Dónde aplicará la campaña de Makro?
Uno de los principales componentes de la estrategia es su alcance nacional. Según informó la compañía, todas las tiendas Makro del país contarán con ganadores, con el propósito de ofrecer las mismas oportunidades a los clientes sin importar la ciudad donde realicen sus compras. Cada semana se entregarán televisores y bonos de mercado en diferentes regiones, manteniendo activa la dinámica promocional durante toda la campaña.
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Sobre esta iniciativa, Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia, señaló: “En Makro entendemos que el fútbol tiene algo especial. Hinchas Makro es nuestra apuesta para aprovechar una de las temporadas futboleras más importantes del año, conectando con el incremento en las reuniones y momentos de consumo en hogares, oficinas y encuentros entre amigos”.
El directivo agregó que la estrategia también busca fortalecer el posicionamiento de la compañía en el mercado colombiano. “A través de esta campaña fortalecemos nuestro posicionamiento de que ‘Makro también es mikro’, destacando la oferta de productos y formatos adaptados tanto para clientes mayoristas como para consumidores finales con diferentes necesidades y presupuestos”, afirmó.