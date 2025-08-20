A estos pensionados en Colombia no deberían hacerles importante descuento por salud: ¿A quiénes aplica?

La mesada de los pensionados en Colombia depende de varios factores. El monto se define con base en el dinero ahorrado durante la vida laboral, además del tiempo en el que realizó los aportes, sumado a, cuando fuera así el caso, los dineros de fondos voluntarios.
Sin embargo, hay que tener en cuenta también otros mecanismos sobre aquellos jubilados que siguen trabajando y lo que pasa con el pago de su mesada.
Los pensionados en Colombia que siguen trabajando, hay que tener en cuenta, tienen derecho a recibir su mesada y el salario, ya sea por ser trabajador dependiente o independiente.
En caso de que sea un trabajador independiente deberá asumir el pago total de la salud, pero si es un empleado de una empresa, el descuento sobre salud no debería ser la totalidad del compromiso que indica la norma que regula los pagos a la seguridad social.
Descuentos clave en la mesada de los pensionados en Colombia
De acuerdo con la normativa vigente, el empleado es el que debe realizar el aporte a salud sobre el salario o los ingresos que recibe, en este caso, el pensionado/trabajador.
Indica la misma norma que los pensionados en Colombia que siguen vinculados a una empresa deben reportar el 12,5 % del ingreso base de cotización para la salud, el cual se divide entre la empresa (8,5 %) y el trabajador (4 %).
El descuento de salud para los jubilados que dejan de trabajar depende del monto de la mesada que reciben:
- 4 % para pensionados que reciben una mesada pensional igual o inferior a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
- 10 % para quienes reciben una mesada superior a 1 salario y hasta 2 salarios mínimo
- 12 % para pensionados con una mesada superior a dos salarios
Han pedido en reiteradas ocasiones los pensionados en Colombia que se revise la posibilidad de que sea cada vez menos el porcentaje que deben aportar los jubilados para salud, medida que se ha venido reduciendo.