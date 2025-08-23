¿Cómo saber dónde tiene inscrita su pensión en Colombia?

Un trabajador puede no tener claro dónde tiene inscrito su ahorro de pensión en Colombia. Varios son los mecanismos que dispone la normativa local para poder identificar el fondo en donde está el dinero para el momento del retiro laboral.
Según la norma nacional, el método más directo y confiable es a través del Registro Único de Afiliados (RUAF), que debe entenderse como una base de datos del Estado que centraliza la información de afiliación.
En ese registro están a los diferentes subsistemas de la seguridad social, incluyendo los aportes que hace una persona o empresa sobre la pensión en Colombia.
Así puede una persona consultar dónde tiene su pensión en Colombia
- Acceder al portal web del RUAF: La persona debe buscar en internet el portal oficial del RUAF
- Realizar la consulta ciudadana: Dentro del portal, se debe ubicar la opción de «Consulta Ciudadano», «Consulta de Afiliaciones»
- Ingresar los datos personales: El sistema le pedirá a la persona que ingrese su tipo y número de documento de identificación (cédula de ciudadanía) y su fecha de nacimiento
- Generar el reporte: Una vez que se ingresan los datos y se completa el proceso de verificación de seguridad, el sistema generará un reporte en el que se detallará el historial de afiliación a salud, pensión en Colombia y otros subsistemas de seguridad social, indicando el nombre de la entidad en donde tiene sus ahorros
La persona que esté haciendo la consulta también se puede acercar directamente a los fondos de pensión por medio de los canales oficiales de la entidad respectiva.
Finalmente, un aportante al sistema de pensión en Colombia puede pedir a la empresa en la que trabaja que le informe a qué fondo de pensión está haciendo los pagos.