Pensionados en Colombia tienen estos beneficios en cajeros automáticos

Las entidades bancarias del país tienen una serie de beneficios para los pensionados en Colombia. Estos aplican solamente a esta población y varían dependiendo del banco.
Uno de los principales beneficios es el de poder retirar la mesada pensional sin costo, especialmente en cajeros de la misma red a la que pertenece la cuenta del pensionado, como puede pasar con la red Aval.
En algunos casos, las cuentas de los pensionados en Colombia permiten retiros ilimitados en la red de cajeros sin costo adicional.
Es también común ver para estos usuarios del sistema financiero la exoneración de la cuota de manejo, inclusive si no se suele hacer un uso regular de la misma cuenta.
Otros beneficios para los pensionados en Colombia
Como ocurre también con la gran mayoría de cuentas del sistema financiero, se exime del 4×1.000, que es impuesto correspondiente a los Movimientos Financieros.
Hay sin embargo que tener presente que este impuesto se aplican para ciertos topes mensuales y condiciones.
Dentro de los beneficios por hacer uso de cajeros automáticos, los pensionados en Colombia pueden tener transferencias gratuitas a otras cuentas del mismo grupo bancario.
Adicionalmente, estas cuentas bancarias tienen el seguro de depósitos de Fogafin, que protege los ahorros hasta un monto determinado.
Finalmente, más allá de poder hacer retiros en cajeros automáticos, los pensionados en Colombia también tienen la posibilidad de acceder a productos y servicios digitales, además de retiros gratuitos diarios, hasta cierto tope.