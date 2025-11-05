Este es el dinero extra que pueden reclamar los pensionados en Colombia

Existe un mecanismo legal que reconoce a los pensionados en Colombia un dinero extra, que debe reconocerse sin importar si el aportante está en Colpensiones o un fondo privado.
De acuerdo con la normativa local, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a este beneficio monetario.
Puntualmente, la norma habla del retroactivo para pensionados en Colombia, que corresponde al derecho que tienen las personas a recibir el pago de las mesadas pensionales no reconocidas.
Estas corresponden a las mesadas no transferidas durante el tiempo existente entre la fecha en que cumplieron todos los requisitos para pensionarse hasta la fecha en que la entidad comienza el pago.
Para el caso de Colpensiones, el retroactivo se entrega y paga porque se establece una mesada fija que se calcula con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de trabajo.
Lo que deben tener en cuenta los pensionados en Colombia para recibir este pago extra
Aclara la norma vigente que, si existe un retraso en el reconocimiento después de cumplir los requisitos, la entidad está obligada a pagar las mesadas atrasadas.
En el caso de los pensionados en Colombia que se encuentran en un fondo de ahorro individual la mesada se financia con el capital acumulado en la cuenta de ahorro.
Hay que tener en cuenta que una vez se cumplen los requisitos y se solicita la pensión, el capital ahorrado sigue generando rendimientos financieros hasta el momento en que se efectúa el pago de la primera mesada.
En este caso hay que dejar en claro que, generalmente, no hay retroactivo toda vez que el dinero ahorrado por los pensionados en Colombia sigue en la cuenta generando rentabilidad, por lo que puede no haber perjuicio económico por la demora toda vez que el capital ahorrado sigue generando rendimientos.