El documento clave que deben tener los pensionados en Colombia para declarar renta ante la DIAN

La DIAN recordó cuáles son los casos en los que los pensionados en Colombia deben llevar a cabo el proceso de declaración de renta, así como los documentos que deben presentar.
Según la entidad, es necesario que los aportantes verifiquen cada uno de los requisitos para no tener contratiempos con la entidad que recauda impuestos en el país y tener que asumir multas.
Dice la DIAN que los pensionados en Colombia deben tener siempre el RUT y actualizarlo en los casos en los que sea necesario. Al tiempo que todos los trámites se pueden hacer a través de los canales digitales de la entidad.
Documentos que deben presentar los pensionados
- Certificado de Ingresos y Retenciones (Formulario 220): Expedido por la entidad pagadora de la pensión. Este documento detalla el valor total de las mesadas recibidas en 2025
- Certificados de ingresos por otros conceptos: Si el pensionado recibe arriendos, honorarios o intereses bancarios, debe contar con los certificados correspondientes
- Certificados de indemnizaciones o sustituciones pensionales: En caso de haber recibido pagos únicos durante el año anterior
- Extractos Bancarios: Saldos de cuentas de ahorros, corriente, CDTs e inversiones
- Certificados de Tradición y Libertad: Para bienes inmuebles (casas, apartamentos, lotes). Se requiere conocer el costo de adquisición o el autoevalúo catastral
- Impuesto Vehicular: Para declarar el valor de los vehículos (carros, motos)
- Certificados de Deudas: Extractos de créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito para deducir las deudas del patrimonio bruto de los pensionados en Colombia
- Certificado de pagos a Salud: Aportes obligatorios realizados a la EPS
- Certificado de Dependientes: Si el pensionado tiene hijos menores, cónyuge o padres económicamente dependientes (bajo ciertas condiciones legales)
- Certificado de Medicina Prepagada: Pagos realizados a planes complementarios o prepagadas
Los pensionados en Colombia están exentos del impuesto de renta cuando reciben mesadas hasta de 1.000 UVT mensuales (aproximadamente $49.799.000 mensuales para el año gravable 2025).
Recuerda la DIAN que, dado esto, la gran mayoría de los pensionados, aunque deban declarar (presentar el formulario), no terminan pagando impuesto.