El documento clave para que a las mujeres les aprueben una pensión en Colombia con menos semanas cotizadas

Dentro de lo avalado por la reforma pensional, uno de los puntos que se mantuvo vigente fue el de reconocer derechos para que algunos segmentos de la población puedan conseguir una pensión en Colombia por mecanismos y derechos de vejez.
Justamente uno de estos cambios tiene en cuenta el recorte de requisitos para el reconocimiento de la mesada que se entrega tanto en Colpensiones, como en los fondos privados.
Las mujeres podrán, desde 2026, acceder a la pensión en Colombia por vejez si certifican haber cumplido 1.250 semanas de pagos al sistema y no las 1.300 que decía la normativa anterior.
A pesar de que la Corte Constitucional está revisando la reforma el sistema de jubilaciones, este punto aplica pues había sido una petición anterior del alto tribunal: crear mecanismos compensatorios para aquellas poblaciones que tuvieron condiciones diferentes para acceder al mercado laboral.
La reducción de las semanas para la pensión en Colombia de las mujeres
- 2026: 1.250
- 2027: 1.225
- 2028: 1.200
- 2029: 1.175
- 2030: 1.150
- 2031: 1.125
- 2032: 1.100
- 2033: 1.075
- 2034: 1.050
- 2035: 1.025
- 2036: 1.000
Lo otro que se aprobó en la reforma, pero que sí se mantiene en revisión, es otorgar un bono extra de tiempo para la pensión en Colombia de las mujeres, dándoles 50 semanas por hijo, y hasta tres, para que se jubilen anticipadamente.
Colpensiones y fondos recuerdan a las mujeres que, con este recorte de tiempo, deben estar muy atentas a la información que se incluye en la historia laboral, con miras a tener claridad sobre el número de semanas faltantes para recibir la jubilación.
Analistas, llaman la atención en que este recorte de semanas puede terminar siendo perjudicial para el ahorro de estas trabajadoras, viendo entonces una mesada de pensión un tanto más baja.