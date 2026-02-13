Esto pasará con las mesadas de los pensionados en Colombia tras suspensión del aumento del salario mínimo

Una importante masa de pensionados en Colombia recibe como mesada un salario mínimo y, entre el año pasado y este, el aumento fue del orden del 23 %, por lo que estos pagos también podrían ver una baja en los próximos días.
Sin embargo, aclara el fallo del Consejo de Estado tras suspender el aumento salarial, que esta decisión no tiene ningún efecto sobre las mesadas pensionales que ya fueron efectivamente causadas o pagadas, antes de que se publique el nuevo decreto con el ajuste transitorio.
Los pagos realizados con el aumento del 23 % a los pensionados en Colombia se consideran derechos bajo el “amparo de la seguridad jurídica y el debido proceso”.
Aclara en ese sentido el alto tribunal que queda terminantemente prohibido que los saldos extra, con el salario del 23 %, puedan ser reclamados o disminuidos retroactivamente.
Ahora, sobre algunas de las causas que sustentaron la decisión del alto tribunal, hubo efectos justamente sobre los recursos que se utilizan para algunas mesadas de pensionados en Colombia y se argumentó que, el incremento del 23 %, generaría un gasto pensional no presupuestado en Colpensiones de aproximadamente $4,7 billones.
Otros efectos sobre los pensionados en Colombia
“Diferentes actores estimaron que la indexación de las pensiones al salario mínimo con un aumento tan alto contribuiría a un déficit fiscal de entre $5,3 y $8 billones”, dice el fallo.
Agregó el Consejo de Estado que se advirtió que el umbral para cotizar al FSP subiría de $5.694.000 a $7.003.620, lo que excluiría a miles de aportantes y reduciría el recaudo necesario para financiar programas como Colombia Mayor.
Con esto de base, el gobierno Petro debe expedir una nueva cifra transitoria que pondere de forma equitativa factores como la inflación real de 2025 (5,10 %) y la productividad (0,91 %), entre otros.
Una vez se publique el nuevo decreto con la cifra ajustada, esta será la que rija para el cálculo de las futuras mesadas de los pensionados en Colombia de 2026, hasta que se dicte una sentencia de fondo.