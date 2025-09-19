Pensionados por invalidez en Colombia deben cumplir este trámite y presentar importante documento

Para los pensionados por invalidez en Colombia, la normativa establece que esta jubilación puede ser revisada cada tres años a solicitud de la entidad pensional.
Lo anterior aplica tanto para los afiliados a Colpensiones como para los afiliados a los fondos privados, e incumbe también la participación de las EPS o administradora de riesgos laborales (ARL).
Aclara sin embargo la norma que no es obligatoria la revisión para los pensionados por invalidez cada tres años de manera automática. La entidad pensional puede hacer solicitud cuando hay indicios de mejora en la condición de salud o en la capacidad laboral del pensionado.
Otro de los casos también dispone que sea el propio pensionado el que puede solicitar una revisión si considera que su condición ha empeorado y busca una posible reliquidación de su mesada.
Al tiempo que existe la posibilidad de la revisión por dictamen médico, con miras a revisar el estado de la pérdida de capacidad laboral, realizado por una Junta Regional de Calificación de Invalidez, o por el médico tratante de la entidad pensional.
Documentos que deben presentar los pensionados por invalidez en Colombia
- Copia del documento de identidad del pensionado
- Historia clínica completa y actualizada
- Conceptos o dictámenes médicos previos: La resolución de pensión por invalidez, el dictamen original de pérdida de capacidad laboral, y cualquier otro dictamen médico emitido con anterioridad
- Formulario de solicitud de revisión:
- Copia de la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez
- Informes de rehabilitación (si aplica)
- Información sobre actividades laborales (si aplica)
Hay que recordar que la revisión para los pensionados por invalidez no será obligatoria para aquellos jubilados que, por la naturaleza de su invalidez, presenten una patología crónica, degenerativa o irreversible.