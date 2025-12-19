Permisos y documentos que necesitan los padres para viajar con sus hijos en fin de año

Con la llegada de las vacaciones de fin de año, se incrementan los desplazamientos familiares hacia distintos destinos nacionales e internacionales. En ese contexto, uno de los asuntos que suele generar dudas entre los viajeros es el cumplimiento de los requisitos migratorios y aeroportuarios cuando participan menores de edad. La desinformación puede derivar en contratiempos operativos, negación del embarque o ajustes de última hora que retrasan la ejecución del plan de viaje. Por ello, revisar con antelación las exigencias aplicables resulta indispensable.
Antes de programar un itinerario en grupo o autorizar que un menor viaje sin la compañía de sus padres, es necesario conocer los procedimientos definidos por las autoridades nacionales e internacionales. Tales lineamientos buscan proteger la integridad del menor, garantizar su plena identificación y evitar escenarios asociados con la falsificación documental o la sustracción ilegal de niños y adolescentes. Su incumplimiento puede impedir el acceso a salas de abordaje, aun cuando la compra del tiquete haya sido realizada en forma correcta.
El primer aspecto regulatorio es la identificación personal. Todo menor, sin excepción, debe presentarse en filtros de seguridad y puntos migratorios con documentos válidos y en vigencia. Las aerolíneas verifican edad, filiación y coincidencia entre el viajero y sus acompañantes. Por esa razón, no se aceptan copias simples, impresiones, fotografías en celulares ni certificados de pérdida de documento, ya que no permiten validar información oficial. En el caso de viajes internacionales, estos soportes carecen de reconocimiento normativo y no pueden reemplazar los originales.
¿Cuáles son los documentos y disposiciones para los viajes con menores de edad?
La edad consignada en los tiquetes es otro elemento relevante. Las tarifas aéreas se estructuran por rangos —bebé, niño o joven— y el cálculo debe responder a la edad del pasajero en cada tramo del viaje. Según lineamientos divulgados por aerolíneas como Avianca, si un bebé cumple años durante la estancia y pasa al siguiente rango tarifario para el vuelo de regreso, deberá pagar la tarifa correspondiente al momento del retorno. Aunque este aspecto parece asociado a un trámite comercial, tiene consecuencias operativas, ya que un error en la clasificación puede impedir la aceptación en el módulo de check-in.
Recomendado: Las tendencias que marcarán los viajes en 2026: IA y experiencias futuristas serán claves
En materia de acompañamiento, los controles son estrictos. Los menores de 14 años no pueden viajar solos en vuelos nacionales o internacionales. Deben estar bajo el cuidado de sus padres o de un adulto responsable mayor de 18 años que cuente con autorización expresa. Si no existe dicho aval, la aerolínea tiene la facultad de negar el embarque. Para los pasajeros entre 15 y 17 años que viajan sin acompañantes, la edad mínima debe estar cumplida antes del inicio del itinerario, no durante la ruta ni en el trayecto de regreso. Además, no todas las compañías aéreas ofrecen servicio de menor no acompañado. Si la política corporativa no contempla esa asistencia, el pasajero o sus representantes podrán solicitar reembolso dentro de los parámetros tarifarios aplicables.
En los desplazamientos internacionales, la exigencia documental aumenta. Todo menor debe portar pasaporte vigente, independientemente de su edad. También es necesario presentar el registro civil original o el documento oficial que acredite nacimiento. Cuando el viaje se realiza sin uno de los padres o sin ambos, se requiere un permiso de salida debidamente autenticado y firmado por quienes ejerzan la patria potestad. El requisito aplica para vuelos directos y para aquellos que incluyan conexiones. De hecho, en escalas internacionales algunas autoridades solicitan copias adicionales del permiso con el fin de verificar la trazabilidad.
Debe considerarse, además, que cada país establece reglas migratorias propias. Algunos solicitan visado, certificaciones sanitarias o formularios previos al ingreso; otros aplican controles adicionales para menores que viajan solos. A su vez, cada aerolínea mantiene políticas internas asociadas con protección al menor, manejo de equipaje, asignación de asientos y asistencia durante el vuelo.