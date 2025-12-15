El interés de los colombianos por los viajes al exterior se sigue incrementando, como lo reveló la más reciente Encuesta Trimestral de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).
En el periodo enero-octubre de 2025 las salidas de nacionales crecieron 3 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con más de 4,73 millones viajeros
Los países con mayores aumentos en la llegada de colombianos durante los mismos meses fueron Puerto Rico (80 %), Brasil (49 %), El Salvador (46 %), Francia (37 %), Turquía (31 %), Perú (24 %), Cuba (23 %), Panamá (20 %), República Dominicana (16 %) y Costa Rica (9 %).
En cuanto a la participación total de viajeros, Estados Unidos sigue liderando como el destino más visitado con 1,3 millones de colombianos, lo que equivale al 29 % del total; seguido por España, que recibió 681.000 viajeros, con una participación del 14 % y Panamá, que alcanzó 503.000 visitantes, que representa el 11 %.
República Dominicana, Perú y Ecuador también se mantienen entre los mercados destacados, consolidándose como opciones recurrentes para los colombianos.
Recomendado: Divisas generadas por el turismo en Colombia crecieron 11 % los primeros nueve meses de 2025
“La mayor transformación del mercado se puede ver en que los connacionales están diversificando sus viajes y explorando nuevos destinos internacionales no convencionales, lo que evidencia mayor conectividad y una oferta turística más competitiva”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.
La dirigente gremial, sin embargo, manifestó que si bien celebran el dinamismo del turismo tanto emisivo como receptivo durante el 2025, “es fundamental seguir trabajando en incentivos que impulsen el turismo interno, lo que sería determinante para estimular la demanda dentro del país y fortalecer la competitividad del sector en los próximos años”, finalizó.