Pese a críticas de Petro, Pacto por el Crédito alcanza 95 % de la meta y supera objetivos en sectores clave

El más reciente informe del Pacto por el Crédito revelado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en cabeza de César Ferrari, muestra que el programa logró un nivel de cumplimiento cercano a la meta total fijada para el periodo de 18 meses, con avances significativos en varios sectores estratégicos de la economía, lo que contradice afirmaciones dadas por el mismo presidente Gustavo Petro, según las cuales no se habrían alcanzado resultados relevantes.
De acuerdo con el reporte entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 se desembolsaron $241,6 billones, equivalentes al 94,9 % de la meta global de $254,7 billones establecida para ese lapso.
Además del alto nivel de ejecución, los desembolsos representaron un crecimiento del 15 % frente al periodo comparable anterior, lo que evidencia un aumento efectivo en la colocación de crédito hacia sectores productivos priorizados.
Sectores que superaron o cumplieron las metas
El balance sectorial muestra resultados heterogéneos, con varios frentes que alcanzaron o incluso superaron los objetivos previstos:
- Vivienda e infraestructura: 125,8 % de cumplimiento, con $51,1 billones desembolsados frente a una meta de $40,6 billones.
- Turismo: 100,8 % de cumplimiento, con $8,3 billones.
- Agropecuario: 93,5 % de cumplimiento, con $28,4 billones.
- Economía popular: 89,2 % de cumplimiento, con $11,2 billones.
- Manufactura y transición energética: 87,5 % de cumplimiento, con $142,7 billones.
Estos datos indican que, aunque algunos sectores no alcanzaron el 100 % de sus metas individuales, el desempeño global fue cercano al objetivo planteado y con sobrecumplimiento en áreas clave como vivienda e infraestructura.
Hay que recordar que a mediados de febrero, Petro afirmó en un consejo de ministros que el sector financiero lo había engañado: “No hay casi ningún crédito asociativo, no se desplazaron hacia la producción que era la propuesta. En cambio, siguen en el crédito de consumo, se llevan la plata fuera del país y les da rabia que busquemos traerla”, expresó.
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Más créditos y mayor cobertura
El informe también destaca un aumento en el acceso al financiamiento. Durante el periodo del pacto se otorgaron 36,4 millones de créditos, frente a 33,1 millones en el ciclo anterior, lo que representa un crecimiento del 10,1%.
Solo en febrero de 2026 se desembolsaron 2,1 millones de créditos, con incrementos notables en sectores como agropecuario y turismo respecto al mismo mes del año previo.
Asimismo, el crédito se concentró principalmente en personas naturales y microempresas, lo que refleja un impacto directo sobre hogares y pequeños negocios.
A pesar de ello, el documento de la Superfinanciera señala que las metas se diseñaron bajo el supuesto de una reducción más acelerada de las tasas de interés del Banco de la República, lo que finalmente no ocurrió.
Mientras se proyectaba que la tasa de política monetaria bajara hasta 6 % en 2025, esta se mantuvo en niveles superiores e incluso subió a 10,25 % en enero de 2026.
Impulso a sectores productivos y regiones
Los recursos se concentraron principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, aunque el informe destaca iniciativas de crédito asociativo —especialmente en el sector agropecuario— orientadas a financiar cooperativas, asociaciones y pequeños productores con acompañamiento técnico.
También se impulsaron líneas especiales para la economía popular mediante canales digitales y programas de inclusión financiera, con el fin de ampliar el acceso al crédito formal.
En términos agregados, el programa muestra una expansión del crédito, aumento del número de operaciones y mantenimiento de tasas diferenciadas por sector, aunque condicionado por un entorno de tasas de interés altas.
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