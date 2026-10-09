Pese a los esfuerzos de Trump, los precios del diésel en EE. UU. continúan cerca de máximos históricos

A pesar de los intentos de la Casa Blanca por mantener controlados los precios del diésel, que se han disparado en las últimas semanas, en el mercado estadounidense el combustible reporta precios que se ubican cerca de máximos históricos.
Lo anterior se debe a la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán, en la que las tensiones geopolíticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz, un corredor neurálgico para el transporte de crudo y combustibles, están ocasionando presiones al alza en el precio del galón de diésel.
Reuters señaló que el diésel ha tenido un incremento de 70 % desde el comienzo de la guerra, a pesar de que EE. UU. presionó a sus aliados para que liberen reservas de este combustible. También implementó medidas para ampliar el acceso a una mayor oferta, con la finalidad de que una mayor disponibilidad contribuya a disminuir el precio en el mercado.
El medio manifestó que tanto la guerra en Irán como la de Ucrania provocaron una crisis en el suministro de este combustible, lo que llevó el costo promedio de este energético a US$6,28 por galón en el país norteamericano.
Este panorama no solamente impacta a los consumidores de diésel, sino también a sectores que tradicionalmente demandan este combustible, como los agricultores, las poblaciones rurales y los camioneros. Es por ello que la administración Trump llegó a un acuerdo con el G7 para que se liberen 100 millones de barriles de petróleo, y de esa manera, se estabilicen los precios.
Toda esta situación también se conecta con el panorama en Colombia, puesto que el precio internacional del diésel es una referencia para el país. En Colombia, el galón del diésel cuesta $11.320, cifra menor a la que se registra a nivel internacional. Esto se debe a que el Estado subsidia la diferencia entre el precio local y el del exterior, lo que genera presiones fiscales importantes.
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Entre más amplia sea la brecha entre el precio nacional y el internacional, y cuanto más se mantenga esta tendencia en el tiempo, más aumentarán los aportes del Estado, a través del presupuesto público, para estabilizar los precios del diésel.
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