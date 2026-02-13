Petro acatará decisión del Consejo de Estado y expedirá nuevo decreto del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro anunció que respetará la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto del incremento del salario mínimo y ordenó expedir uno nuevo – transitorio- , mientras el alto tribunal toma una decisión definitiva.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario defendió que el llamado “salario vital” tiene sustento constitucional y aseguró que el nuevo acto administrativo se ajustará tanto en la Constitución como a los criterios económicos vigentes.
“El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución (…). Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, escribió Petro.
El jefe de Estado insistió en que el decreto ya expedido contenía todos los parámetros económicos exigidos, pero confirmó que el Gobierno avanzará en el decreto transitorio solicitado por el magistrado, mientras se define el caso de fondo en el Consejo de Estado.
Concertación inmediata y diálogo social
Como parte de la respuesta institucional, Petro informó que, “por respeto al magistrado”, el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación, y que también solicitó un encuentro con la coordinación de movimientos sociales para evaluar la situación y el contenido del nuevo decreto.
“La reunión de concertación se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios”, señaló el presidente.
Últimos indicadores económicos en el centro del debate
Petro planteó que el nuevo análisis deberá incorporar evidencia reciente sobre el impacto del aumento salarial en la inflación, especialmente en productos alimenticios.
El presidente sostendrá que la reciente subida de tasas del Banco de la República refuerza su tesis. Según el mandatario, los estudios disponibles indican que el impacto del salario vital sobre el aumento de precios sería marginal, mientras que otros factores —como el encarecimiento del crédito por las tasas de interés— tendrían efectos más significativos sobre el empleo, el déficit y el costo de vida. A pesar de esto analistas y el equipo técnico del banco han elevado sus proyecciones de inflación para este año por el efecto que tendría el aumento del 23 % del salario mínimo.
“Debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios”, sostuvo.
Afirmó que suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo el mandato constitucional de no deteriorar el ingreso real de los trabajadores y advirtió que reducir la demanda de alimentos esenciales podría frenar la economía y agravar problemas como el hambre y la desnutrición infantil.
“Nada más anticonstitucional”, expresó.
Finalmente, invitó al pueblo trabajador a pronunciarse sobre la suspensión del decreto y reiteró que el Gobierno responde tanto al mandato constitucional como al voto popular.
