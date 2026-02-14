Petro hará alocución tras suspensión temporal al incremento del salario mínimo en Colombia: ¿qué ha dicho el mandatario?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hará una alocución este domingo 15 de febrero a la 7:00 p.m., que tendrá como tema central el salario mínimo vital, cuyo incremento fue suspendido temporalmente por el Consejo de Estado esta misma semana.
El fallo del alto tribunal incluye una serie de medidas importantes sobre lo que debería pasar en el más inmediato plazo. De acuerdo con la sentencia, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional que fije de manera transitoria un nuevo valor para el salario mínimo en Colombia del año 2026 mientras se dicta una sentencia definitiva sobre la legalidad del incremento original.
Uno de los puntos clave tiene en cuenta que el Gobierno Nacional tendrá un término de ocho días calendario (contados a partir de la notificación de la providencia) para expedir y publicar el nuevo decreto con el porcentaje ajustado.
Relacionado: Decretos de Petro que han sido frenados por las cortes: incertidumbre regulatoria y tensiones entre poderes
¿Qué ha dicho Petro sobre la suspensión?
En su cuenta de X, el presidente ha hecho múltiples publicaciones en las que se refiere al salario mínimo vital el cual, según argumenta, debería quedar mensualmente en $2.155.000. Es decir, más que lo que fue decretado.
Sobre la incertidumbre en torno a la suspensión, el presidente Petro afirmó que “todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado” y señaló que “el ministerio (de Trabajo) tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo con las normas”.
Agregó que “el salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el consejo de estado tome decisión de fondo” y anunció: “Pondremos unos recursos para que se aclare el auto porque el magistrado no pone en él, el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital”.
También ha manifestado que “el decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y Decretos de Petro que han sido frenados por las cortes: incertidumbre regulatoria y tensiones entre poderes
Señaló además que “el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de con a la constitución” y que “por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”.