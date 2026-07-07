Petro desconoce a De la Espriella: expertos alertan por la democracia y la transición entra en crisis

La posición que ha tomado el presidente Gustavo Petro de no aceptar a Abelardo de la Espriella como próximo mandatario ha caldeado los ánimos.
El jefe de Estado reiteró que no reconoce “la legitimidad” del Gobierno entrante y mencionó un presunto fraude en los comicios. “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, concluyó su mensaje.
Tras estas declaraciones, varios sectores se pronunciaron respecto a las implicaciones que tiene desconocer el resultado dado en las urnas. Entre ellas, colectividades como el partido Conservador y miembros del Centro Democrático y Cambio Radical, que calificaron el mensaje como “irresponsable”.
Del lado de los analistas, de acuerdo con Federmán Rodríguez, director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y analista político, este tipo de comentarios no solo tiene un impacto en la democracia, sino que también genera un debilitamiento de la confianza en las instituciones.
“Hay que recordar que Colombia en las últimas décadas ha sido vista, por lo menos en la dimensión electoral, como una democracia confiable, y esto lo único que hace es debilitar la confianza en las instituciones. También le quita o reduce la legitimidad del gobierno entrante, aumentando la polarización”, mencionó.
El experto también destacó que esa polarización se hizo visible en la brecha tan reducida de la victoria de Abelardo de las Espriella sobre el candidato Cepeda, y aumentarla puede derivar en violencia política y debilitar la transición pacífica del poder.
Las reacciones también llegaron desde el sector empresarial. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que el mandatario Gustavo Petro «lleva meses intentando imponer una narrativa de fraude electoral» y lo acusó de no estar entregando el gobierno de manera adecuada. «Sabía que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a la desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca», afirmó.
La suspensión del empalme
En medio de la creciente tensión entre el gobierno saliente y el entrante, las diferencias ya comenzaron a afectar el proceso de empalme. Aunque este martes estaba previsto el inicio de las mesas de trabajo entre ministerios y entidades, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó suspender el proceso tras calificar de «corrupto» al gobierno de Gustavo Petro.
Como respuesta, el ministro de Hacienda y coordinador del empalme por parte del Ejecutivo, Germán Ávila, informó que solicitó a la Procuraduría General acompañar la transición para garantizar un proceso institucional.
Ávila aseguró que el Gobierno está dispuesto a realizar un empalme «institucional», pero rechazó que se convierta en un escenario de confrontación política. «No aceptamos empalmes con apellidos de ‘anticorrupción’. La información del empalme es pública y las recientes declaraciones buscan entorpecer el proceso», afirmó.
El ministro también rechazó los señalamientos del equipo del presidente electo y aseguró que el Gobierno no aceptará «calumnias, ofensas ni agresiones». Agregó que toda la información prevista para el empalme será entregada a los colombianos a través de los informes de gestión de cada entidad.
Asimismo, cuestionó las declaraciones de Carlos Alfonso Lucio, designado para liderar el empalme del gobierno entrante, y reveló que el Ejecutivo interpuso una denuncia penal en su contra, sin entregar mayores detalles. Finalmente, anunció que las mesas de empalme quedan suspendidas hasta que «haya respeto y cesen los señalamientos», aunque precisó que la entrega de información pública continuará.