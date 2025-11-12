Petro designa a Marcela Tovar como nueva embajadora de Colombia ante la ONU

El presidente Gustavo Petro anunció que nombrará a Marcela Tovar como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) y ante Austria, con sede en Viena.
“Por ello pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.
El anuncio se da en el marco de su decisión de suspender la cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos.
“Nadie puede poner en duda ni un centímetro la apuesta de Colombia por el respeto de las normas internacionales, incluidas las de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas. Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes”, escribió el presidente.
Hasta ahora, el cargo lo ocupa Leonor Zalabata Torres, lideresa indígena arhuaca que presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de la ONU en 2022.
¿Quién es Marcela Tovar?
Tovar es filósofa, especializada en estudios latinoamericanos y con una maestría en gestión de proyectos con énfasis en educación y formación. Durante los últimos ocho años ha trabajado en la implementación de políticas públicas enfocadas en poblaciones vulnerables, usuarios de drogas, reforma de la política de drogas, jóvenes, víctimas del conflicto armado y derechos humanos.
Ha sido consultora y coordinadora de proyectos en el sector público, la cooperación internacional y la sociedad civil, especialmente en temas de inserción social, seguridad humana, salud pública y atención al consumo de sustancias psicoactivas.
Tovar venía desempeñándose como directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia. Ahora, desde su nuevo cargo en Viena, Tovar tendrá la tarea de representar a Colombia ante la ONU, promoviendo los ejes de la política: paz, protección del medio ambiente y desarrollo social.