Petro dice que investigan si Ecuador bombardeó territorio colombiano: Noboa lo habría negado

Durante un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro aseguró que en zona limítrofe con Ecuador fue hallada una bomba que, según dijo, habría sido lanzada desde un avión, lo que encendería una alerta sobre una eventual escalada del conflicto entre ambos países.
“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión —se va a investigar bien los modos— muy en la frontera con Ecuador”, afirmó el mandatario. Petro agregó que este hecho coincide con sus sospechas de que “están bombardeándonos desde el Ecuador, y no son los grupos armados”.
El jefe de Estado insistió en que el episodio debe ser investigado a fondo para establecer responsabilidades y el origen del artefacto. Según indicó, el explosivo habría caído cerca de una vivienda en territorio colombiano, generando temor entre los habitantes de la zona.
En medio de la denuncia, Petro también señaló que solicitó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar una escalada mayor. “Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, dijo.
El supuesto ataque habría ocurrido a comienzos de marzo, en el marco de una operación que involucraría a Ecuador y Estados Unidos, aunque no se presentó pruebas adicionales.
El señalamiento se produce en un contexto de alta tensión bilateral. Desde febrero, Colombia y Ecuador atraviesan una disputa comercial luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impusiera aranceles a productos colombianos, argumentando falta de acciones suficientes contra el narcotráfico en la frontera.
Hasta el momento, no hay pronunciamientos oficiales por parte del gobierno ecuatoriano frente a estas acusaciones. Lo único que se conoce es que Noboa le habría dicho a un reportero: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”.