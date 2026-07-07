Petro dice que su gobierno termina el 6 de agosto: “Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto”

El presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno concluirá el próximo 6 de agosto a la medianoche y aseguró que respetará el resultado electoral, al tiempo que reconoció a los ciudadanos que respaldaron al presidente electo Abelardo de la Espriella.
A través de su cuenta de X, Petro sostuvo que el proceso de empalme continuará “tal como indica la ley”, pese al retiro de integrantes del equipo del gobierno entrante, y aseguró que el ejercicio de entrega de la administración se desarrollará de manera pública.
“El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más”, escribió el mandatario.
Petro también rechazó las versiones de quienes, según él, le han solicitado permanecer en el poder y aseguró que no lo hará porque sería contrario a la Constitución.
“Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata”, afirmó.
En el mismo mensaje, el jefe de Estado reiteró sus denuncias sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales, insistiendo en que el gobierno de Abelardo fue elegido “desde el exterior” mediante un supuesto ajuste de votos por algoritmos. Añadió que las pruebas recopiladas serán presentadas ante la justicia dentro de una demanda de nulidad electoral.
Además, anunció que el próximo 20 de julio pronunciará su último discurso público como presidente en el suroccidente de Bogotá, donde, según indicó, se despedirá de las Fuerzas Militares.
Petro también lanzó fuertes críticas contra el gobierno entrante, al advertir que, en su opinión, Colombia enfrenta el riesgo de un giro hacia el “fascismo”. En ese contexto, hizo un llamado a la “resistencia activa” y señaló que, si la ciudadanía así lo decide, habrá “desobediencia civil”.
Pese a sus cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección, el mandatario concluyó su pronunciamiento con un reconocimiento a los votantes del presidente electo. “Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto”, escribió.
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