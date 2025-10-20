Petro dice que Trump violó el TLC con aranceles y AmCham Colombia niega que tratado esté suspendido

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la escalada con Estados Unidos y arremetió contra los aranceles del 10 % impuestos por el gobierno de Donald Trump.
Petro aseguró en entrevista con Daniel Coronell que esa medida “violó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia” y “rompió todos los acuerdos comerciales del mundo”.
“Trump nunca debió imponer aranceles. Esa medida económica, aunque fuera del 10 %, violó el TLC y todos los acuerdos comerciales. Si yo hubiera querido renegociar el TLC con Estados Unidos, lo habría hecho con los campesinos, y el resultado habría sido acabar el narcotráfico, no estimularlo. Pero se firmó y lo que aumentó fue la producción de cocaína”, afirmó el mandatario.
Sin embargo, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham, reveló por medio de su cuenta en X que el TLC sigue vigente, explicando que lo anunciado por EE. UU. no lo termina ni lo suspende automáticamente.
“El arancel de 10 % de EE. UU. no suspende el TLC. Es un recargo adicional sobre sus importaciones (nuestras exportaciones), sustentado en IEEPA y una emergencia; el TLC sigue vigente”, enfatizó Lacouture.
A su vez, argumentó que “la excepción de seguridad del Cap. 22 es auto-ejecutable: si se invoca, el panel debe aceptarla; por ello, medidas como el 10 % pueden aplicarse por encima de las preferencias sin, por sí solas, constituir incumplimiento ni suspender el tratado”.
Por su parte, el presidente también señaló que sostendrá una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, y precisó que Washington no lo ha llamado a consultas.
“Trump está obsesionado con el petróleo, y eso me distancia de él. Esa es precisamente la diferencia con este gobierno, que ha puesto la lucha contra la crisis climática en el centro del debate”, expresó.
Petro añadió, en tono irónico, que “Colombia está fuera de control, pero de él”, y remató: “No entra aquí”.
—