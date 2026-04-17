Petro le da la razón a Trump sobre Naciones Unidas: «Ya no sirve»

Desde el panel ‘Democracia y Diálogo de Civilizaciones’, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la eficacia de la ONU ante la crisis climática y la guerra.
Petro sorprendió este viernes al coincidir con una de las tesis del expresidente estadounidense Donald Trump: la inoperancia de las Naciones Unidas. Petro fue tajante al calificar a la ONU como una organización «impotente»: «Naciones Unidas es una confederación de naciones que ya no tiene poder. Sus votaciones valen tres cosas: no detienen una guerra, no pueden parar la crisis climática. Trump tiene razón, Naciones Unidas ya no nos sirven», afirmó el mandatario.
No obstante, Petro marcó una línea divisoria inmediata con el líder republicano. Para el presidente colombiano, la solución no es el retorno al «mundo del misil y el dinero», sino avanzar hacia nuevas relaciones de poder basadas en energías limpias que democraticen la economía y superen el modelo de los estados-nación.
El «choque» con Venezuela por el petróleo
En un apartado sobre la integración regional, Petro reveló detalles de las diferencias ideológicas con el gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario explicó que el progresismo colombiano no ha logrado un entendimiento pleno con el venezolano debido a la visión sobre los recursos naturales.
«El progresismo venezolano se enfoca sobre el control del petróleo, y nosotros queremos es el fin del petróleo», sentenció, subrayando que el futuro del poder no estará en quienes poseen hidrocarburos, sino en quienes tengan sol y viento.