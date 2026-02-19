Petro mantiene salario mínimo en $2 millones: firma decreto provisional

El presidente Gustavo Petro firmó públicamente el nuevo decreto provisional del salario mínimo para 2026, en cumplimiento de la exigencia del Consejo de Estado. El documento mantiene el incremento de 23,7 %, por lo que el salario continuará en $2 millones mensuales, incluido el auxilio de transporte.
Minutos antes de la firma, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había confirmado que el Gobierno conservaría el mismo porcentaje de aumento definido previamente. La declaración se dio antes de la llegada del mandatario a la Plaza de Bolívar, donde se formalizó la expedición del nuevo decreto.
Sanguino también se refirió al recurso de súplica que el Ejecutivo interpuso contra el fallo del alto tribunal. Según explicó, el Gobierno acudió a este mecanismo al considerar que el magistrado Juan Camilo Morales, autor del auto que dio origen a la controversia, excedió el alcance propio de una medida cautelar.
De acuerdo con el ministro, para el Ejecutivo el magistrado emitió una interpretación jurídica que podría anticipar una decisión de fondo sobre la cual el Consejo de Estado aún no se ha pronunciado de manera definitiva.
Con la firma del nuevo decreto, el Gobierno busca dar continuidad jurídica al ajuste salarial para 2026 mientras se resuelve el proceso.