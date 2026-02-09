Petro no podría ser vicepresidente en 2026: Mauricio Gaona responde a propuesta de Roy Barreras

El anuncio del candidato presidencial Roy Barreras, quien planteó públicamente la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea fórmula vicepresidencial en 2026, abrió un nuevo debate jurídico y político sobre los límites de la reelección en Colombia.
Frente a esta tesis, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona fue enfático en señalar que la propuesta no tiene viabilidad dentro del marco constitucional vigente y que, de prosperar, podría constituir una maniobra para eludir la prohibición expresa de reelección inmediata.
“En Colombia, un presidente de la República no puede ser candidato a la vicepresidencia. La Constitución y la ley se respetan; están claramente escritas”, afirmó Gaona.
El jurista recordó que el artículo 197 de la Constitución —modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015— establece de forma explícita que no podrá ser elegido presidente quien haya ejercido la Presidencia “a cualquier título”. Según Gaona, dado que la Vicepresidencia tiene como función principal reemplazar al mandatario en caso de falta, la inhabilidad se extiende también a esa figura.
“Quien está inhabilitado para ser el primero, está inhabilitado para ser el relevo”, sostuvo.
Gaona calificó esta posibilidad como una forma de “reelección inmediata indirecta” y advirtió que permitirla implicaría un “fraude constitucional de proporciones históricas”, además de poner a prueba a las autoridades electorales y a las altas cortes. Y agregó: “No importa cómo se dibuje o desdibuje la Constitución del 91 para eludir sus prohibiciones más básicas”.
El debate surge en un contexto en el que distintos sectores políticos ya comienzan a posicionarse frente al escenario electoral de 2026, mientras crecen las discusiones sobre la continuidad del proyecto político del actual Gobierno más allá del mandato presidencial.
