Petro ordena la salida de toda la delegación diplomática israelí de Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles una nueva escalada en su postura frente a Israel: ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática israelí en Colombia y la denuncia del Tratado de Libre Comercio vigente entre los dos países.
La decisión se conoció luego de que se reportara que dos ciudadanas colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, integrantes de la Flotilla Global Sumud, fueron detenidas por fuerzas israelíes tras la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales.
En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó: “Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”.
Petro ordenó a la Cancillería presentar las denuncias correspondientes, incluso ante la justicia israelí, e invitó a abogados internacionales a sumarse al proceso.
El presidente también informó que la seguridad de la Casa de Nariño será asumida por el Batallón Guardia Presidencial, luego de que Estados Unidos retirara las armas que había entregado en comodato. “Esas eran las llamadas ayudas: subordinar a los pueblos. Sin embargo, Colombia ayudará a todo país que requiera colaboración para controlar la entrada de drogas”, agregó.
Con esta decisión, la relación diplomática entre Colombia e Israel atraviesa su punto más crítico en décadas.