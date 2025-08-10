Noticias políticas Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales

Petro rechaza posible intervención militar extranjera en Venezuela

En el trino desde su cuenta de X, el mandatario colombiano hizo énfasis en que “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo".

Por: -
Presidente Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Compártelo en:

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se refirió a una posible intervención militar extranjera a Venezuela. Todo esto luego del anuncio de Estados Unidos de aumentar a US$50 millones la recompensa por información que permita la captura de Nicolás Maduro.

En el trino desde su cuenta de X, el mandatario colombiano hizo énfasis en que “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”.

Y, agregó que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”.

Por otra parte, también se relaciona con una afirmación realizada por Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., en donde asegura que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”.

En ese sentido, la justicia en ese país ha resaltado que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios (…). Lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México”.

Recompensa por información de Nicolás Maduro

El pasado jueves, Bondi aseguró que Maduro «es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional (…). Maduro utiliza organizaciones terroristas como el TDA (Tren de Aragua), el cartel de Sinaloa y el cartel de Los Soles para traer drogas letales y violencia a nuestro país».

La cifra de US$50 millones ha llamado la atención de todos los sectores al superar lo ofrecido por autoridades estadounidenses para capturar a Osama Bin Laden, fundador del grupo terrorista Al Qaeda y autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Cabe resaltar que la cifra inicial por información que permita la captura de Maduro fue de US$15 millones en el primer mandato de Trump. Posteriormente, Joe Biden la incrementó a US$25 millones y, por último, fue duplicada hasta US$50 millones.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Gustavo Petro
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar