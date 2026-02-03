Petro: Trump estaría dispuesto a revisar sanciones para habilitar negocios entre Ecopetrol y PDVSA

El presidente Gustavo Petro confirmó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump estaría dispuesto a revisar el régimen de sanciones para permitir que Ecopetrol pueda establecer relaciones con PDVSA.
Según contó el mandatario en Caracol Radio, durante la conversación se destacó el papel estratégico que podría asumir Ecopetrol en una eventual reactivación del occidente venezolano, así como la articulación con activos del grupo PDVSA, entre ellos Monómeros.
“Sí. Colombia puede tener un protagonismo muy importante; podemos ayudar mucho porque esa infraestructura ya se había construido desde antes”, señaló Petro.
El jefe de Estado aseguró que tanto Estados Unidos como el propio Trump identificaron una “posibilidad” de levantar sanciones en esa región de Venezuela, lo que abriría el camino a una reactivación económica.
“En ese escenario, Ecopetrol sería la empresa eje de ese proceso, en articulación con la empresa venezolana, en sectores como Monómeros, el petróleo y el gas. Pero, sobre todo, se trata de una Colombia que puede ofrecer una gran cantidad de energía eléctrica limpia para reactivar el occidente de Venezuela”, agregó.
Este planteamiento se conoce pocos días después de que, en una conversación exclusiva con el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, se revelara que Ecopetrol o Indumil figuran como posibles interesadas en adquirir Monómeros, empresa dedicada a la producción de insumos agrícolas y fertilizantes.
No obstante, el funcionario consideró más viable que la compañía termine en manos de Indumil (Industria Militar de Colombia), antes que de Ecopetrol, dadas sus condiciones actuales.
“Si se ponen en una balanza ambas compañías, y en caso de que se resuelva la situación de la lista OFAC, sería Indumil la que tendría mayores posibilidades”, explicó Escobar, al señalar el potencial de crecimiento de esa empresa estatal.
El superintendente recordó que Monómeros continúa incluida en la lista OFAC, lo que ha limitado su operación plena, aunque subrayó que la compañía ha logrado mantenerse en funcionamiento.
“Ellos están en la lista OFAC y eso hace que sea más difícil que la empresa opere como debe ser. Sin embargo, han seguido funcionando, no están en liquidación, han cumplido sus obligaciones y han protegido el empleo. Si se levanta esa medida, y ojalá se logre, seguramente la empresa podrá salir adelante”, concluyó.
