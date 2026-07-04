Pibank ofrece altas tasas de interés en CDT y cuentas remuneradas: Así puede saber cuánto y en cuál invertir

Las tasas de interés en Colombia volvieron a ubicarse en niveles elevados luego de que el Banco de la República incrementara su tasa de intervención en 75 puntos básicos, hasta situarla en 12 %. Este ajuste ha tenido efectos en distintos productos financieros, entre ellos las cuentas remuneradas y los certificados de depósito a término (CDT), que han ganado protagonismo entre los colombianos interesados en proteger sus ahorros y obtener rendimientos.
En este contexto, las entidades financieras han venido ajustando sus ofertas para atraer recursos de personas que buscan alternativas de ahorro e inversión. Algunas opciones priorizan la disponibilidad inmediata del dinero, mientras que otras ofrecen tasas más altas a cambio de mantener los recursos durante un plazo determinado.
Cristal Idárraga, directora de Pibank, habló con Valora Analitik sobre las principales diferencias entre una cuenta remunerada y un CDT, las tasas que maneja actualmente la entidad, las condiciones de apertura y el comportamiento que ha tenido el mercado financiero frente al entorno económico del país.
De acuerdo con la directiva, ambos productos pueden complementar una estrategia de ahorro, siempre que las personas tengan claridad sobre sus necesidades de liquidez, sus metas financieras y el tiempo durante el cual pueden mantener inmovilizados sus recursos.
Actualmente, Pibank ofrece una cuenta remunerada con una tasa de 11 % efectivo anual. Asimismo, cuenta con dos alternativas de CDT: una a 180 días, con una rentabilidad de 10,5 % efectivo anual, y otra a 360 días, cuya tasa alcanza 13,5 % efectivo anual.
“La cuenta Pibank hoy está al 11 % efectivo anual. En CDT manejamos dos versiones: una a 180 días, con una tasa de 10,5 % efectivo anual, y otra a 360 días, que recientemente aumentamos a 13,50 % efectivo anual”, explicó Idárraga.
Cuenta remunerada y CDT: ¿cuál es la diferencia?
La principal diferencia entre una cuenta remunerada y un CDT está relacionada con la disponibilidad de los recursos. Mientras una cuenta remunerada permite que el cliente utilice su dinero cuando lo necesite, un CDT requiere mantener los recursos durante un periodo previamente definido para acceder a las condiciones de rentabilidad acordadas.
Según la directora de Pibank, una cuenta remunerada está dirigida principalmente a objetivos de corto y mediano plazo. En este producto, el dinero permanece disponible para el cliente, por lo que puede retirarlo o utilizarlo sin necesidad de esperar al vencimiento de una inversión.
“Una cuenta de ahorro remunerada responde a objetivos de corto o mediano plazo. Al final, son recursos a la vista, en donde el cliente puede disponer de ellos de manera prácticamente inmediata”, señaló Idárraga en entrevista con Valora Analitik.
Este tipo de producto puede resultar útil para personas que quieren obtener rendimientos sobre recursos destinados a gastos futuros, fondos de emergencia, proyectos personales o metas de ahorro que no requieren mantener el dinero inmovilizado durante un periodo extenso.
Por el contrario, el CDT funciona como una inversión a término. El cliente deposita una suma de dinero durante un plazo definido y recibe una rentabilidad al vencimiento, o de acuerdo con las condiciones específicas del producto. Debido a esta característica, se recomienda que el dinero invertido no sea necesario en el corto plazo.
“Los CDT son inversiones a término definido y se pueden calificar como inversiones de mediano o largo plazo. El cliente, por la naturaleza del producto, no debería necesitar el dinero de manera inmediata. Lo que busca es ponerlo a rentar y recibir una rentabilidad al finalizar el plazo establecido”, afirmó la directiva.
Idárraga indicó que ambos productos pueden ser complementarios dentro de una planificación financiera personal. Una persona puede mantener una parte de sus recursos en una cuenta remunerada para atender necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, destinar otra parte a un CDT para obtener una tasa definida durante un periodo más largo.
“Como clientes, por lo general tenemos objetivos de ahorro e inversión tanto de corto y mediano plazo como de largo plazo. Dependiendo del momento de vida en el que esté cada persona, seguramente podrá necesitar más uno u otro producto”, sostuvo.
La elección entre una cuenta remunerada y un CDT, por tanto, no debería depender únicamente de la tasa ofrecida. También es importante considerar el nivel de liquidez requerido, el horizonte de inversión, la estabilidad de los ingresos y las metas de cada usuario.
Mayor interés por los CDT en medio de tasas altas
Durante los últimos meses, los CDT han tenido un mayor protagonismo en el mercado financiero colombiano. El incremento de las tasas de interés ha llevado a que estos productos ofrezcan rentabilidades superiores a las registradas en periodos anteriores, lo que ha despertado el interés de ahorradores e inversionistas.
Para Idárraga, el comportamiento del mercado ha estado influenciado por el entorno económico, la incertidumbre asociada al ciclo político y las expectativas de los consumidores frente a la evolución de la inflación y las tasas.
“El mercado, sobre todo durante el transcurso de este año, ha tenido un mayor apetito hacia los CDT. En la primera parte se presentó un entorno de incertidumbre, relacionado con el comportamiento de la economía y con el proceso de transición que vive el país”, indicó.
La ejecutiva añadió que, ante este escenario, los clientes pueden encontrar en los CDT una alternativa para asegurar una rentabilidad durante el plazo pactado. Esto permite tener mayor previsibilidad sobre los ingresos que generarán los recursos invertidos.
“Frente a la incertidumbre, el cliente puede tener la certeza de que va a obtener una rentabilidad. Además, puede recibir rendimientos por encima de lo que puede estar pasando con la inflación en el país”, explicó.
No obstante, Idárraga señaló que, a medida que avance el año y se reduzcan algunos factores de incertidumbre, las cuentas remuneradas también podrían ganar mayor interés entre los consumidores financieros.
“En la segunda parte del año posiblemente veremos una salida gradual de esa incertidumbre. Eso puede generar mayor confianza y hacer que los clientes sigan apostándole a los CDT, pero también que se interesen más por cuentas remuneradas, que permiten mantener la disponibilidad de los recursos”, afirmó.
La directiva destacó que la decisión debe estar basada en la situación particular de cada persona. Quienes necesiten utilizar su dinero en cualquier momento podrían inclinarse por una cuenta remunerada, mientras que quienes tengan recursos disponibles para mantener durante varios meses podrían evaluar la opción de un CDT.
Tasas de Pibank para cuentas remuneradas y CDT
Pibank mantiene una oferta de productos digitales enfocada en el ahorro y la inversión. La entidad ofrece actualmente una cuenta remunerada con una tasa de 11 % efectivo anual y CDT a 180 y 360 días.
En el caso del CDT a 180 días, la tasa vigente es de 10,5 % efectivo anual. Para los clientes que elijan un plazo de 360 días, la rentabilidad es de 13,50 % efectivo anual.
“En este momento, en el caso del CDT a 360 días, manejamos una tasa de 13,50 % efectivo anual. Esa es una de las tasas más competitivas del mercado y responde al compromiso que tenemos de entregar rentabilidad a nuestros clientes”, manifestó Idárraga.
La directora explicó que la entidad busca mantener condiciones similares para los usuarios nuevos y los clientes que ya cuentan con productos de Pibank. En el caso de la cuenta remunerada, la tasa aplicada a nuevos clientes también se mantiene para quienes ya han abierto su cuenta.
“Una de las ventajas que tenemos es que la misma tasa que aplicamos para mercado abierto, es decir, para clientes nuevos, es la misma que aplicamos para los clientes actuales. Para nosotros, todos los clientes son importantes y no hacemos diferencias entre unos y otros”, indicó.
Pibank también señala que no establece un monto mínimo elevado para que los usuarios puedan comenzar a ahorrar en su cuenta remunerada. De acuerdo con la entidad, la apertura puede realizarse desde $1 y la tasa se aplica sin importar el saldo que mantenga el cliente.
“El cliente puede abrir su cuenta Pibank desde $1 en adelante. La rentabilidad se obtiene desde el momento en que se abre la cuenta y se fondea. No tenemos una restricción relacionada con un monto específico”, explicó Idárraga.
La ejecutiva agregó que no existen diferencias en la tasa de rentabilidad según el valor ahorrado por el cliente. Esto significa que una persona que tenga $10, $100.000, $1 millón o una cifra superior recibe la misma tasa vigente para la cuenta.
“Si una persona ahorra $10, $100.000, $1 millón o $10 millones, la rentabilidad es la misma. No hay diferencias por el monto que tenga el cliente”, aseguró.
Así se calcula la rentabilidad de una cuenta remunerada
Para facilitar la consulta de los rendimientos, Pibank dispone de un simulador en su sitio web. La herramienta permite calcular la rentabilidad estimada según el monto inicial de ahorro y el plazo durante el cual se planea mantener el dinero en la cuenta.
Idárraga explicó que, por ejemplo, una persona que mantenga $1 millón durante 12 meses, con una tasa de 11 % efectivo anual, podría obtener una rentabilidad aproximada de $110.000, antes de considerar los descuentos tributarios que correspondan según la normatividad aplicable.
“Si hacemos el ejercicio con $1 millón a 12 meses, con una tasa de 11 % efectivo anual, la rentabilidad sería de $110.000. El cliente puede hacer esta simulación antes de abrir la cuenta y conocer cuál sería el resultado de acuerdo con su ahorro y el plazo que tenga previsto”, afirmó.
En otro ejemplo, la directiva señaló que un cliente que deposite $5 millones durante seis meses podría obtener una rentabilidad cercana a $264.063, de acuerdo con el cálculo realizado en el simulador de la entidad.
“Con $5 millones a seis meses, la rentabilidad neta estimada sería de $264.063. El simulador le permite al cliente revisar el resultado de manera detallada y tomar una decisión con mayor información”, explicó.
Pibank indicó que los rendimientos de la cuenta remunerada se liquidan mes a mes. Esta característica permite que el cliente reciba los intereses generados durante cada periodo, sin tener que esperar un año o un plazo fijo para conocer el rendimiento de sus recursos.
“En una cuenta remunerada, la rentabilidad se va liquidando mes a mes. Aunque el simulador puede mostrar ejercicios a seis o 12 meses, el cliente recibe sus rendimientos de manera periódica”, precisó Idárraga.
La entidad también cuenta con un simulador para los CDT. Esta herramienta permite calcular el rendimiento estimado de las inversiones a 180 y 360 días, de acuerdo con las tasas vigentes al momento de realizar la consulta.
Condiciones para abrir un CDT en Pibank
Los CDT de Pibank se pueden abrir de manera digital. La entidad ofrece dos plazos: 180 días y 360 días. El monto mínimo de apertura es de $100.000, mientras que no existe un tope máximo establecido para realizar la inversión.
“Tenemos dos plazos para los CDT: uno a 180 días, con una tasa de 10,5 % efectivo anual, y otro a 360 días, con una tasa de 13,50 % efectivo anual”, recordó la directora de Pibank.
La apertura se realiza a través de los canales digitales de la entidad. Para adquirir un CDT, el usuario debe primero abrir una cuenta Pibank y depositar los recursos. Posteriormente, puede realizar la apertura del CDT desde la aplicación.
“Somos una marca de banca directa y 100 % digital. El cliente abre primero su cuenta Pibank, la fondea y luego puede abrir el CDT dentro de la aplicación”, explicó Idárraga.
La ejecutiva destacó que el monto mínimo para invertir en un CDT es de $100.000. Desde ese valor, cada persona puede definir la suma que desea destinar al producto, de acuerdo con su capacidad de ahorro y sus objetivos financieros.
“El CDT se puede abrir desde $100.000. No hay un tope máximo. Puede ser un CDT de $1 millón, $10 millones, $50 millones o $100 millones, dependiendo del capital que tenga el cliente para invertir”, afirmó.
Otra de las condiciones de los CDT de Pibank está relacionada con el pago de intereses. De acuerdo con la entidad, los usuarios pueden recibir los rendimientos cada tres meses o al vencimiento del producto, según la alternativa seleccionada.
“Una de las características del CDT de Pibank es que el cliente puede recibir sus intereses cada tres meses o al vencimiento. El proceso es digital y busca ser sencillo para quienes quieran invertir”, indicó Idárraga.
¿Qué pasa si un cliente necesita cancelar un CDT antes del vencimiento?
Aunque un CDT está diseñado para mantener los recursos durante un plazo determinado, pueden presentarse situaciones en las que un cliente requiera disponer de su dinero antes de la fecha de vencimiento.
En estos casos, la directora de Pibank explicó que el usuario debe comunicarse con los canales de atención de la entidad. Pibank cuenta con una línea telefónica y un canal de WhatsApp para acompañar a los clientes en este tipo de solicitudes.
“Si el cliente necesita dar por terminado su CDT antes del tiempo de vigencia, ya sea a 180 o 360 días, debe comunicarse con nuestra línea de atención. Allí se revisa el caso y se le brinda el acompañamiento correspondiente”, señaló.
Idárraga recordó que una cancelación anticipada puede afectar las condiciones de rentabilidad inicialmente pactadas. Por ello, antes de abrir un CDT, es importante que los clientes evalúen si podrán mantener los recursos durante todo el plazo seleccionado.
“Cuando se cancela un CDT antes de tiempo, los intereses que se habían establecido no son los mismos. Se pierde esa condición de rentabilidad que se había pactado inicialmente”, advirtió.
La directiva añadió que, en estos casos, pueden aplicarse los mecanismos que se utilizan habitualmente en el mercado para la negociación o terminación anticipada de los CDT, siempre con el acompañamiento de la entidad financiera.
“Se pueden articular las herramientas de negociación que se usan usualmente en el mercado para las terminaciones anticipadas de CDT. Lo importante es que el cliente cuente con la orientación necesaria a través de nuestros canales de atención”, concluyó.
La recomendación para los usuarios es analizar con cuidado el destino de sus recursos antes de elegir entre una cuenta remunerada y un CDT. Las cuentas remuneradas ofrecen flexibilidad y disponibilidad inmediata, mientras que los CDT pueden brindar una tasa definida durante un plazo específico.
En ambos casos, comparar las condiciones, revisar las tasas vigentes, utilizar simuladores y considerar las necesidades personales de liquidez puede ayudar a tomar decisiones financieras más informadas. Para los consumidores, el objetivo no debería ser únicamente encontrar la mayor rentabilidad, sino seleccionar el producto que mejor se ajuste a sus metas de ahorro e inversión.