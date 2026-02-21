Pierre Kranzle es el nuevo gerente general de Hilton Bogotá Corferias

Hilton Bogotá Corferias anunció su nuevo gerente general, Pierre Kranzle, quien tiene más de 25 años de experiencia en hotelería internacional.
El ejecutivo asume el liderazgo con la visión de consolidar el fortalecimiento del distrito de Corferias como un hub internacional en el segmento de turismo y eventos.
Kranzle inició su trayectoria con una sólida formación en hotelería y gastronomía. Realizó sus estudios en École Hôtelière de Lausanne (Suiza), donde obtuvo su título en Gestión Hotelera.
Adicionalmente, se graduó en la Escuela de Culinaria C.E.P.I.A de Ginebra, especializándose en gastronomía y técnicas culinarias. Durante su trayectoria profesional, ha participado en la apertura de siete hoteles en seis países diferentes, liderando proyectos emblemáticos.
Trayectoria de Kranzle al interior de Hilton
Desde 2012 forma parte de Hilton Hotels & Resorts, en donde ha ocupado roles de alta responsabilidad en hoteles como Hilton Mexico City Refoma y Hilton Guadalajara Midtown.
Su última experiencia fue como gerente general en la apertura del Hilton Monterrey, un hotel de 225 habitaciones que abrió sus puertas en la primavera de 2023.
Con su llagada a Bogotá buscará impulsar el posicionamiento del hotel en los segmentos MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions/Events), bleisure (negocios + ocio) y corporativo.
“Este es uno de los activos más estratégicos de la marca en Latinoamérica, no solo por el respaldo y estándares de Hilton, sino por su ubicación privilegiada junto a Corferias y Ágora Bogotá” afirmó Pierre Kranzle gerente de Hilton Bogotá Corferias.