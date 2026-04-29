Pilotos denuncian “expropiación pensional” y señalan a la SuperFinanciera por traslado forzado a Colpensiones

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) denunció una “expropiación pensional” por maniobras irregulares al interior de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Según el gremio, un funcionario habría expedido sin fundamento legal una orden administrativa que, en la práctica, ordena el traslado forzado de pilotos y de los recursos que respaldan su historial pensional hacia Colpensiones.
“Estamos enfrentando una situación muy delicada. Hemos denunciado penalmente a un funcionario que ha tomado una decisión que es ilegal y amenaza nuestros derechos, los derechos de los pilotos, de los trabajadores del sector aeronáutico en Colombia”, advirtió el capitán Jorge Mario Medina Cadena, presidente de la Junta Directiva de la Caja de Auxilios y Prestaciones de los pilotos de la aviación civil (Caxdac).
La caja de auxilios y prestaciones de los pilotos de la aviación civil cuenta con más de 1.000 personas asociadas entre aviadores, trabajadores, esposas (os) y viudas (os). Y según las cifras, su gestión ha logrado rendimientos y ahorros superiores a los $2 billones para respaldar las obligaciones pensionales de sus afiliados sin recursos públicos.
En ese orden de ideas, los pilotos cuestionan que por décadas la caja que administra sus pensiones fue vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera y ahora de manera “intempestiva” el funcionario cambia las reglas de juego.
“Existen más de 200 empresas de aviación que adeudan aproximadamente $300.000 millones de las pensiones de los pilotos. Más del 85 % de estas empresas se liquidaron sin pagar la deuda. El 15 % restante se encuentra en gestión para recuperación de cartera, proceso que hoy está en cabeza de Caxdac y que se ve seriamente amenazado”, agregó el gremio.
“Esta maniobra conduce a debilitar y vaciar de funciones a Caxdac, entonces, ¿quién cobrará las deudas pendientes de las aerolíneas con las pensiones de los pilotos? Y si los pilotos están en Colpensiones y las empresas de aviación no pagan, ¿de dónde saldría la plata para nuestras pensiones? ¡Del bolsillo de los colombianos!”, señaló la capitán Diana María Martínez, presidenta (e) de Acdac.
“Lo que se está cocinando es una maniobra profundamente injusta: se traslada a los pilotos a la fuerza, se elimina la entidad que cobra y se abre la puerta a que deudas privadas queden en una zona gris”, afirmó el capitán Juan Esteban Villa, expresidente de Acdac.
Según advierten, la medida no solo compromete la viabilidad de la caja, sino también la seguridad de los pilotos, quienes podrían verse obligados a ejercer su labor con incertidumbre sobre su futuro pensional.
El principal riesgo, señalan, radica en que muchos de estos afiliados no tienen completamente fondeados sus pasivos pensionales debido a las deudas de las empresas de aviación. En ese escenario, al ser trasladados, Colpensiones no podría garantizar el reconocimiento pleno de sus pensiones.
Las solicitudes de los pilotos
En este contexto, el gremio hizo un llamado urgente a la Presidencia de la República, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que intervengan.
Entre sus peticiones están: suspender el acto administrativo de la Superintendencia Financiera; garantizar el derecho de los pilotos a elegir su fondo pensional; proteger la sostenibilidad de la caja; evitar que las deudas de las empresas queden en un limbo jurídico que termine trasladando la carga a los contribuyentes; y permitir que los pilotos puedan ejercer su labor sin la preocupación por el futuro de sus pensiones.
Los pilotos agregaron que ya interpusieron recursos, acciones de tutela y demandas ante las autoridades, incluyendo una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunto prevaricato, y que continuarán acudiendo a las vías legales y constitucionales.