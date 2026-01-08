Afectados por “pirámide ganadera” de Felipe Rocha recibieron el 100 % de sus reclamaciones: esto sigue en el proceso

Uno de los casos de captación ilegal de recursos más sonados recientemente es la “pirámide ganadera”, Achury Viejo, que afectó a un grupo de adinerados ganaderos de Bogotá.
El proceso tuvo origen en 2023, año en el cual la Superintendencia de Sociedades determinó que Felipe Rocha Medina y la sociedad Agropecuaria Achury Viejo se encontraban desarrollando operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
Tras los hallazgos, la entidad ordenó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión. Además, decretó medidas cautelares sobre los bienes y designó una agente interventora.
Tras más de dos años de trabajo en este proceso, la SuperSociedades informó que los 69 afectados reconocidos recibieron el 100 % de sus reclamaciones, por un monto total de $16.453 millones.
Detalles del proceso y lo que viene
Al anunciar la reposición de los recursos a los estafados, la Superintendencia de Sociedades dio a conocer que este 6 de enero de 2026 aprobó el informe de rendición final de cuentas y declaró terminado el proceso de intervención judicial por captación no autorizada.
Vale recordar que el proceso recayó, como se mencionó previamente, sobre Felipe Rocha Medina, la sociedad Agropecuaria Achury Viejo, además de María Francisca Medina.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que “la devolución total de los recursos a los afectados evidencia la eficacia de las medidas adoptadas y la determinación con la que actuamos frente a prácticas de captación ilegal”.
Relacionado: SuperSociedades toma primeras medidas en proceso de insolvencia de Canacol Energy.
Además, una vez cumplido el fin devolutivo del proceso de intervención, la entidad declaró terminado el proceso ante el pago total de las reclamaciones oportunas y extemporáneas, con lo que se ordena la devolución de los bienes remanentes a los intervenidos.
Vale mencionar que en abril de 2024 se aprobó el inventario valorado de los bienes, el cual ascendió a la suma de $29.230 millones. La agente interventora reportó el reconocimiento de 63 afectados oportunos por un valor de $15.408 millones y de seis afectados extemporáneos por $1.044 millones.
—