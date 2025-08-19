Estilo de vida Restaurantes y gastronomía

Ya están definidas las fechas para el Pizza Master: este será el precio

Por ahora, no se conoce cuáles son los restaurantes que participarán este año.

Por: -
Pizza
Durante el evento varios restaurantes ofrecerán pizzas a $21.000. Foto: Hoa Luu en Pixabay.

Compártelo en:

Del 22 al 28 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de Pizza Master en la que se podrá disfrutar de pizzas entre los 25 y 30 centímetros a un precio atractivo.

“Hay quienes creen que las buenas pizzas solo están en Italia; pero nosotros vamos a demostrar que en Colombia hay pizzas increíbles, al mismo nivel de los grandes pizzaiolos”, comentó Tulio Zuloaga, organizador del evento.

El emblema para esta ocasión es ‘La Resistencia’. Por ahora, no se conoce cuáles son los restaurantes que participarán este año.

“Este año, más que una competencia, será la revancha para los que alguna vez dijeron que aquí no sabíamos de pizza”, aseguró Zuloaga.

Las pizzas enteras (25 a 30 centímetros) costarán $21.000.

Pizza Master 2025. Foto: cortesía Tulio Recomienda.
Pizza Master 2025. Foto: cortesía Tulio Recomienda.

Ganadores pasados

En la edición del Pizza Master 2024, la competencia fue reñida. En el caso de Bogotá y alrededores, los ganadores fueron: La Martina Trattoria, Pizza a la Piedra, Fortezza, Clandestine Pizza, Jimmy Burger & Pizza.

Recomendado: Hotel JW Marriot Bogotá abrió nuevo restaurante de carnes al público

Mientras que en Medellín las pizzas preferidas fueron las de Pizzaiolo, Corrientes, Vesuvio Pizzería, Dukes Pizzas y Forbici.

En Barranquilla, Terraza de Amalin, Olivia, Tomatina, Tropique y Atávica. Asimismo, hubo ganadores en varias ciudades del país.

En las próximas semanas serán comunicados en la página oficial de Tulio Recomienda los restaurantes participantes de la edición 2025.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: restaurantes
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar