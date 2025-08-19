Ya están definidas las fechas para el Pizza Master: este será el precio

Del 22 al 28 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de Pizza Master en la que se podrá disfrutar de pizzas entre los 25 y 30 centímetros a un precio atractivo.
“Hay quienes creen que las buenas pizzas solo están en Italia; pero nosotros vamos a demostrar que en Colombia hay pizzas increíbles, al mismo nivel de los grandes pizzaiolos”, comentó Tulio Zuloaga, organizador del evento.
El emblema para esta ocasión es ‘La Resistencia’. Por ahora, no se conoce cuáles son los restaurantes que participarán este año.
“Este año, más que una competencia, será la revancha para los que alguna vez dijeron que aquí no sabíamos de pizza”, aseguró Zuloaga.
Las pizzas enteras (25 a 30 centímetros) costarán $21.000.
Ganadores pasados
En la edición del Pizza Master 2024, la competencia fue reñida. En el caso de Bogotá y alrededores, los ganadores fueron: La Martina Trattoria, Pizza a la Piedra, Fortezza, Clandestine Pizza, Jimmy Burger & Pizza.
Mientras que en Medellín las pizzas preferidas fueron las de Pizzaiolo, Corrientes, Vesuvio Pizzería, Dukes Pizzas y Forbici.
En Barranquilla, Terraza de Amalin, Olivia, Tomatina, Tropique y Atávica. Asimismo, hubo ganadores en varias ciudades del país.
En las próximas semanas serán comunicados en la página oficial de Tulio Recomienda los restaurantes participantes de la edición 2025.