Plan de Petro de desindexar viviendas VIS del salario mínimo subirá precios de casas nuevas y usadas

El borrador de decreto que publicó el Ministerio de Vivienda para desindexar los precios de las Viviendas de Interés Social (VIS) del salario mínimo sigue preocupando a diferentes sectores, pues aseguran que podría generar efectos contraproducentes en el mercado habitacional.
Así lo relevó el centro de estudios económicos ANIF, explicando que la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro solo permitiría ajustes extraordinarios en el valor siempre que sean sustentados con el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) del DANE, sin embargo, “este índice presenta limitaciones, pues no captura el costo del suelo, ni costos administrativos y financieros”.
Al mismo tiempo, advierte que el impacto en costos no puede subestimarse. “Aunque según el ICOCED, la mano de obra representa 20,4 % y los materiales de construcción 50,7 %, esta lectura es incompleta a la luz de lo expuesto previamente”.
Por eso, tal como lo han alertado desde el sector de la construcción y gremios involucrados, al congelar precios en pesos sin mecanismos adecuados de ajuste, “el decreto podría paradójicamente desincentivar los nuevos proyectos reduciendo la oferta de VIS, encarecer la vivienda nueva y usada, así como el mercado de arrendamientos en el mediano plazo”.
Y no solo eso, el centro de estudios también asegura que la medida puede trasladar la demanda insatisfecha hacia otros segmentos, teniendo en cuenta que la vivienda VIS representa el 67 % de las ventas totales de vivienda.
Al referirse a la parte jurídica, ANIF afirma que el decreto genera incertidumbre al tener un régimen de transición ambiguo, al tiempo que “carece de claridad sobre qué constituye una situación jurídica consolidada en negocios en curso”.
Sector de la construcción atraviesa un momento crítico
Los que más preocupa es que el sector no se encuentra en su mejor momento, a pesar de que ha registrado pequeños avances, pero no los suficientes.
Las edificaciones acumulan nueve trimestres consecutivos de decrecimiento, con una caída de 8,1 % en el año corrido al tercer trimestre de 2025.
Aunque las ventas repuntaron 11,8 % a noviembre alcanzando 159.756 unidades—cercanas a los niveles de 2019 (170.000) pero muy lejos de las 223.000 unidades vendidas en 2021 y 2022—, las iniciaciones VIS cayeron 26 %, marcando mínimos históricos.
Lo anterior se agrava con el aumento de desistimientos tras la eliminación del programa Mi Casa Ya, menciona ANIF.
Por último, el centro de estudios económicos recomienda al Gobierno Petro abrir un diálogo técnico con el sector, “en lugar de imponer controles de precios buscando corregir un problema de su propia creación: el aumento desproporcionado del salario mínimo en 23,7 %”.
A su vez, le pide tener en cuenta la evolución del precio del suelo, costos directos de producción, inflación y los salarios.