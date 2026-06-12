Invamer no realizará encuesta presidencial para segunda vuelta en Colombia; hay alerta en el sector por Ley Mordaza

Valora Analitik pudo confirmar que la encuestadora Invamer no realizará encuesta presidencial para la segunda vuelta en Colombia, marcando un hito para el sector ya que será la primera vez que no hará este sondeo en más de 30 años.
Con esta decisión, la firma se suma a GAD3 que, hace poco más de un mes, suspendió sus trabajos en Colombia, que venía realizando para el Canal RCN.
De acuerdo con fuentes con conocimiento del tema, la Ley Mordaza que aprobó el Congreso en 2025 puso en jaque a la industria, debido a los mayores costos para realizar las encuestas y a los abultados requerimientos que ahora deben cumplir.
En esto coincidió una fuente de Caracol Televisión citada por el periodista Daniel Coronell, quien aseguró que Invamer no realizará encuesta presidencial para la segunda vuelta, debido a las limitaciones que trajo esta nueva regulación y no a la amplia diferencia que tuvo la firma frente a los resultados del primer ‘round’ en el país.
Desplome de encuestas en Colombia y nuevo llamado de Guarumo
La decisión de Invamer de frenar sus encuestas en Colombia marca un polémico precedente en el país y muestra el desplome que han tenido estos sondeos en la actual coyuntura electoral.
De hecho, César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, aseguró: “Hace 4 años, entre primera y segunda vuelta, tuvimos 21 encuestas publicadas. Hoy van 2, de una sola firma. Efectos de la Ley Mordaza”.
El experto se refiere a AtlasIntel, que, efectivamente, presentó una el 2 de junio -apenas dos días después de que los colombianos fueran a las urnas- y otra el 10 de junio.
Por su parte, las demás firmas prevén publicar sus resultados durante este fin de semana, así:
- Guarumo con El Tiempo
- Centro Nacional de Consultoría con Revista Cambio
Eso sí, el caso de Guarumo es particular, ya que fuentes de esa firma le dijeron a Valora Analitik que, si bien publicarán encuesta para esta segunda vuelta, están evaluando si siguen o no con estos ejercicios de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores.
Estas últimas se realizarán en 2027 y los nuevos mandatarios asumirán los cargos en enero de 2028, por lo cual las firmas deben comenzar rápidamente a recolectar los datos para sus futuros sondeos.