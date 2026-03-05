Pleito entre Ecopetrol y la DIAN no se resolverá en 2026: empresa calcula que tomará hasta seis años

Frente al pleito que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con Ecopetrol, la estatal energética señaló que, frente a la diferencia interpretativa sobre la normativa, la etapa administrativa ya culminó y el caso se encuentra en la vía jurisdiccional. Esto, explicó la compañía en su llamada a resultados a inversionistas tras la publicación de los resultados financieros de 2025, pone el proceso en manos de los jueces y de los tribunales contencioso-administrativos, donde continuará el trámite en los términos y plazos previstos por la ley.
La empresa, presidida por Ricardo Roa, añadió que, al tratarse de una controversia de carácter tributario, existen medidas cautelares aplicables y que el eventual cobro coactivo pasaría a formar parte de la discusión dentro del proceso judicial.
“Confiamos en que las instancias jurisdiccionales sabrán proteger los intereses de la compañía en este sentido. Estamos dentro de los plazos del proceso regulado. En pleitos similares, la definición puede tardar entre tres y seis años. Son plazos largos”, señaló el vicepresidente de la organización, Camilo Barco.
Asimismo, la compañía indicó que no existe ninguna posibilidad de que se presente una falta de liquidez en el corto plazo y que el caso no se resolvería en 2026, por lo que no habría afectaciones de liquidez durante ese año.