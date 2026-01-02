PMI Davivienda: Industria colombiana cerró 2025 en terreno positivo y con optimismo para 2026

El Índice de Gestión de Compras (PMI) del sector industrial colombiano, elaborado por Davivienda, se situó en 52,6 puntos en diciembre de 2025.
Aunque la cifra representa un descenso frente a los 54 puntos registrados en noviembre, el indicador se mantuvo por encima del umbral de los 50 puntos, lo que confirma que el sector finalizó el año en territorio de expansión.
El informe destaca que las condiciones operativas del sector siguieron mejorando gracias al incremento constante de los nuevos negocios, lo que respaldó la expansión tanto de la producción como del empleo.
«El sector industrial de Colombia cerró el año en buena forma y registró un crecimiento adicional de la producción y los nuevos pedidos, una presión moderada de costos y una confianza empresarial sólida en el próximo año», dijo Pollyanna De Lima, directora económica asociada de S&P Global Market Intelligence.
La analista añadió que factores como los proyectos pendientes de autorización y los requisitos de reabastecimiento auguran un buen primer trimestre de 2026 para la industria nacional.
Producción y ventas mantienen el impulso
Durante el último mes del año, la producción y los nuevos pedidos continuaron ampliándose. Este crecimiento estuvo impulsado por un flujo constante de negocios entrantes, el lanzamiento de nuevos productos, estrategias de precios competitivos ante la ausencia de fuertes presiones inflacionarias y actividades de reabastecimiento por parte de los clientes.
Sin embargo, este dinamismo generó una ligera presión sobre la capacidad operativa, reflejada en un incremento de los trabajos pendientes por tercer mes consecutivo.
Uno de los aspectos más positivos de diciembre fue el comportamiento de los precios. La presión de los costos se moderó, lo que permitió que los industriales redujeran los precios de venta para ganar competitividad en el mercado.
A pesar de esta estabilidad en los precios, los fabricantes enfrentaron retos logísticos. Los plazos de entrega de los proveedores se ampliaron debido a obras en las carreteras, atascos y procesos de consolidación de envíos por parte de los proveedores.
Empleo y perspectivas para 2026
La confianza empresarial permaneció en niveles elevados, siendo uno de los pilares del cierre de año. Las empresas prevén un crecimiento sólido para 2026, fundamentado en planes de inversión tecnológica, captación de nuevos clientes y proyectos futuros.
En línea con este optimismo, el empleo continuó su senda de crecimiento en diciembre para dar respuesta a la expansión de la producción.
