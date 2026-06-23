Las ventajas competitivas de una economía ya no se explican únicamente por sus costos, tamaño de mercado o capacidad de innovación.
En un mundo cada vez más fragmentado por las tensiones geopolíticas, la fortaleza de las instituciones, la confianza en las reglas de juego y la capacidad del Estado para ofrecer estabilidad se han convertido en factores determinantes para atraer inversión y sostener el desarrollo.
Esa es una de las conclusiones que se desprenden del más reciente Ranking Mundial de Competitividad desarrollado por IMD, el cual mide la capacidad de los países para fomentar la productividad, la inversión y el crecimiento empresarial a través de su entorno nacional.
Destacado: Oxford Economics: Al gobierno de De la Espriella le costaría mantener la coalición que armó con otros partidos
Colombia pierde posiciones
En total, el listado analiza 70 economías a partir de factores como el desempeño económico, la infraestructura y la eficiencia gubernamental y de negocios, y las clasifica de la más a la menos competitiva. Entre esas naciones está Colombia.
La edición de 2026 ubica al territorio nacional en el puesto 59 del escalafón general, cinco posiciones menos que el año anterior. A nivel Latinoamérica, el país se sitúa por delante de México (62), pero por detrás de Chile (43), en un contexto marcado por el deterioro de la competitividad en varios puntos de la región.
De acuerdo con el informe, entre las principales fortalezas de la economía colombiana se resaltan la inversión extranjera, el mercado laboral y el emprendimiento. En este último aspecto, Colombia ocupa el quinto puesto mundial en actividad emprendedora en fase inicial y el cuarto en bajo temor al fracaso empresarial.
Otros resultados destacados incluyen atracción de inversión extranjera directa y mejora en indicadores relacionados con las prácticas de gestión y la participación de mujeres en puestos directivos.
En la otra cara de la moneda, el reporte de IMD identifica importantes desafíos en materia de gobernanza y entorno social. De hecho, el marco social ocupa el último lugar del índice, afectado por indicadores de seguridad, desigualdad e inestabilidad política.
A ello se suman debilidades en eficiencia gubernamental, calidad regulatoria, corrupción y legislación empresarial, factores que continúan limitando la competitividad general del país.
Si se quiere hacer un análisis más profundo, el fortalecimiento institucional es el pilar que requiere de mayor trabajo. En ese sentido, los principales retos se concentran en mejorar la gestión de las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal, colaborar entre los sectores público y privado para impulsar la inversión y promover el crecimiento económico basado en la innovación y la productividad.
Destacado: La “bomba fiscal” que enfrentará De la Espriella cuando llegue a la Presidencia a pesar del optimismo del Gobierno Petro
Los pesos pesados
Singapur asciende a la primera posición desde el segundo puesto que ocupó en 2025, recuperando el liderazgo que ya había alcanzado en 2024.
Dicho retorno se vio impulsado por una recuperación generalizada en distintos ámbitos de la competitividad, especialmente en eficiencia empresarial, y pone de manifiesto la rapidez con la que las economías ágiles pueden recuperar empuje.
Hong Kong, por su parte, escala hasta la segunda posición tras tres años consecutivos de mejora, consolidando el liderazgo de las economías asiáticas en la parte alta del ranking. En este caso, la aceleración de esta región administrativa especial estuvo ligada a su buen rendimiento dentro de los cuatro factores de competitividad analizados.
En línea con sus pares, otros países de Asia que aparecen en las primeras posiciones son Taiwán y Emiratos Árabes Unidos (EAU). El primero alcanzó el cuarto escalón impulsado por el crecimiento del PIB y de las exportaciones; mientras que el segundo cerró el ‘top’ 5 gracias al crecimiento récord del empleo y de la inversión a largo plazo.
En el caso de las economías europeas que aparecen en los 10 primeros lugares, la principal tendencia es un progresivo retroceso. Suiza, por ejemplo, perdió la corona del listado por cuenta de una caída en el desempeño económico.
Mientras que Dinamarca y Suecia continúan descendiendo en una clasificación que llegaron a liderar, afectadas por mayores costes, presión fiscal y mercados laborales menos dinámicos, aunque mantienen importantes fortalezas institucionales.
Destacado: Aumento de la deuda bruta de Colombia se revirtió: en mayo se redujo al 60,6 % del PIB