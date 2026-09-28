 ¿Por qué el Banco de la República no puede bajar las tasas de interés?

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¿Por qué el Banco de la República no puede bajar las tasas de interés?

El Banco de la República explicó cuáles son las causas de mantener tasas de interés tan altas

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Imagen: Prensa del BanRep

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Las encuestas recientes a analistas locales apuntan a que el Banco de la República optará por mantener la tasa de interés en el 12 %, aunque algunos creen que podría aumentarla y llevar el indicador a máximos no vistos en los últimos dos años.

Leonardo Villar, gerente del Banco, ha señalado que a la Junta le gustaría tener la posibilidad de empezar a reducir las tasas, pero existen condiciones económicas que no lo permiten.

BanRep reforma pensional
El secretario de la Junta Directiva del BanRep y representante legal advirtió que existe incertidumbre jurídica sobre la vigencia de la reforma pensional.
Foto: Banco de la República

Entre las condiciones que impiden que el Banco de la República baje las tasas de interés en Colombia durante la Junta que se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre está el repunte de la inflación, que obliga a contener el aumento de los precios por el lado del consumo.

Expectativas para las tasas de interés en Colombia con el Banco de la República

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El hecho de que el indicador aumentara al 6,24 % en su variación anual a agosto y superara las expectativas de los expertos genera incertidumbre sobre lo que podría ocurrir.

Mientras la Fed aumenta las tasas de interés y prevé una nueva alza antes de que termine este año, en Colombia preocupa que cobren fuerza los escenarios de mayor inflación, debido a un fenómeno de El Niño más intenso de lo previsto y a unas condiciones externas de financiamiento cada vez más complejas.

tasas de interés del banco de la república
Imagen: Generada con IA de Gemini

El Banco de la República solo prevé un margen para bajar las tasas de interés en Colombia a partir del próximo año, siempre y cuando el IPC empiece a mostrar señales constantes de desaceleración. Este escenario podría darse si el salario mínimo de 2027 no aumenta mucho más que el IPC.

Recomendado: Banco de la República podría llevar las tasas a máximos de más de dos años

Por ahora, algunos pronósticos sitúan la tasa de política monetaria cerca del 13 % al cierre de este año y prevén un eventual inicio del ciclo de recortes a mediados de 2027 o durante el tercer trimestre de ese año.

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