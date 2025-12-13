¿Por qué el Mundial es la vitrina más rentable del fútbol?: Así hacen negocio los jugadores

El Mundial es el escenario futbolístico con mayor exposición del planeta y también un mercado de exhibición que reconfigura el valor de jugadores consolidados, promesas jóvenes y futbolistas poco conocidos.
Los aumentos en la valoración de mercado tras un torneo sobresaliente pueden superar el 100 %, una dinámica que se ha repetido desde ediciones pasadas y que anticipa movimientos financieros relevantes para clubes, agentes y ligas en los meses posteriores.
Según bases de transferencia, un futbolista que destaca en la Copa del Mundo puede elevar su precio entre 30 % y 150 % en cuestión de semanas, dependiendo de la edad, la posición y el rendimiento colectivo de su selección.
Entre los factores que más influyen están la visibilidad internacional, el desempeño sostenido en rivales de alto nivel, el volumen de minutos disputados y la posibilidad de avanzar a fases finales.
Las selecciones que alcanzan cuartos, semifinales o la final suelen generar mayores aumentos de valoración en sus jugadores, ya que exponen talento ante clubes de Europa y otras ligas con capacidad de inversión.
Este comportamiento también influye en las decisiones de los clubes vendedores, que suelen retener al jugador durante la competencia, esperar la evolución del mercado y negociar una vez finalizado el torneo.
Los clubes compradores, especialmente de Europa, ajustan sus estrategias de ‘scouting’ y contratación en función del desempeño de figuras emergentes, incluso si no estaban previamente en su radar.
Cómo el Mundial dispara el valor de un futbolista
Las consultoras de valuación deportiva coinciden en que los cambios en la estimación de un jugador tras el Mundial responden principalmente a tres factores: rendimiento, edad y capacidad competitiva del equipo.
La combinación de visibilidad, oferta limitada de talento en ciertas posiciones y la presión competitiva del torneo genera un entorno donde los valores se ajustan con rapidez. En términos generales, los incrementos más pronunciados se observan en jugadores jóvenes o en futbolistas de selecciones revelación.
En Qatar 2022, los incrementos más altos se ubicaron entre 80 % y 200 % en algunos seleccionados africanos, sudamericanos y europeos. Marruecos, al alcanzar semifinales, se convirtió en la selección con mayor revalorización colectiva.
Varios de sus jugadores superaron duplicaciones en su valor de mercado, impulsados por el desempeño ante rivales de élite y por un alcance de audiencia estimado en más de 3.500 millones de espectadores durante el torneo, según cifras de FIFA.
Adicionalmente, el Mundial afecta el valor de jugadores que ya tenían una base alta antes del torneo. Aunque la revalorización porcentual suele ser menor en figuras consolidadas, el aumento en la demanda puede elevar su precio absoluto, reforzando su posición como activos estratégicos para clubes con presupuestos altos.
Otro componente clave es la edad. Los futbolistas entre 19 y 25 años presentan los aumentos más pronunciados, ya que combinan rendimiento con proyección futura. Este comportamiento se observó en varios jugadores sub-23 que dieron saltos significativos tras el torneo, incluso cuando no eran titulares indiscutidos en sus clubes antes del Mundial.
Casos paradigmáticos: Cómo el Mundial impulsó carreras y multiplicó valores
Los ejemplos recientes permiten entender el impacto financiero del Mundial en la valoración de jugadores y en el flujo de transferencias. Varios futbolistas han experimentado aumentos históricos tras una actuación destacada en el torneo.
○ Enzo Fernández (Argentina, Qatar 2022)
El caso de Enzo Fernández ilustra cómo el Mundial acelera procesos de valorización. Antes del torneo, había sido transferido desde River Plate al Benfica en una operación cercana a los 12 millones de euros.
Tras su actuación decisiva en Qatar 2022 y su premio como Mejor Jugador Joven del torneo, su valor de mercado se multiplicó hasta un 400 %. La competencia impulsó una valorización que lo instaló entre los mediocampistas más cotizados del mundo y que derivó en su llegada al Chelsea de Inglaterra.
○ Azzedine Ounahi (Marruecos, Qatar 2022)
Ounahi fue uno de los jugadores más revalorizados de Qatar 2022. Su actuación en el mediocampo marroquí llevó a que su estimación de valor se multiplicara por más de cinco tras el torneo, pasando de valer 3 a casi 15 millones de euros.
Antes del Mundial, su nombre no formaba parte del radar de grandes clubes europeos. Tras las semifinales, se convirtió en objetivo de varios equipos de Francia y España, como el Olympique Marsella y el Girona.
○ Sofyan Amrabat (Marruecos, Qatar 2022)
Otro caso de la selección marroquí fue Sofyan Amrabat. Reportes internacionales señalaron que su valor se incrementó más de 200 % después del Mundial, impulsado por su desempeño en fases avanzadas y por la visibilidad que alcanzó el equipo en la competencia.
Su rendimiento lo posicionó como uno de los mediocampistas con mayor atención en el torneo y generó interés en clubes que no lo tenían considerado antes de Qatar. Su valor pasó de 10 a 30 millones de euros y, posteriormente, llegó al Manchester United por un valor jamás imaginado por el mediocampista.
○ Kylian Mbappé y Julián Álvarez (Qatar 2022)
Pese a ser jugadores con alta valoración antes del torneo, ambos aumentaron su cotización tras sus actuaciones. Mbappé, campeón del mundo en 2018, reforzó su posición entre los futbolistas más valiosos del mercado, llegando a costar 200 millones de euros en el PSG tras coronarse con Francia y con tan solo 19 años.
En el caso de Julián Álvarez, su papel determinante en el título argentino de 2022 generó un aumento adicional en su valoración (de 28 a 100 millones de euros actualmente), destacando el impacto del Mundial incluso en jugadores que ya eran seguidos de cerca por clubes europeos.
○ James Rodríguez (Colombia, Brasil 2014)
James Rodríguez representa uno de los ejemplos más recordados en América Latina. Tras su desempeño en Brasil 2014, donde fue goleador del torneo y recibió el Balón de Oro, su valor de mercado se disparó.
El efecto Mundial derivó en su llegada al Real Madrid en una de las transacciones más altas de ese año. Antes del torneo su valoración estaba en 35 millones de euros, llegando a subir hasta los 65 millones de euros tras la Copa en Brasil.
Su caso es una referencia histórica del impacto que un torneo de alta exposición puede tener en la trayectoria económica de un futbolista.