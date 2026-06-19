¿Por qué se aplazó la reunión entre Estados Unidos e Irán en Suiza y qué sigue ahora?

La reunión prevista este viernes en Suiza entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, junto con Catar y Pakistán como mediadores, fue aplazada debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano, un escenario que amenaza con descarrilar los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington y Teherán para consolidar un acuerdo de paz alcanzado a comienzos de esta semana.
El Gobierno suizo confirmó la postergación del encuentro que debía realizarse en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un amplio operativo de seguridad ante la llegada de las delegaciones. Como parte de los cambios de agenda, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también suspendió el viaje en el que encabezaría la representación de Washington.
Escalada en Líbano complicó las negociaciones
La decisión se produjo en medio de nuevos enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán. Según información conocida por medios estadounidenses, los combates comenzaron durante la noche luego de que un “objetivo sospechoso” impactara un tanque israelí cerca de la localidad libanesa de Tebnit.
Los choques dejaron las primeras bajas israelíes desde que Israel y Líbano pactaron un alto el fuego a comienzos de este mes, un hecho que pone en entredicho la estabilidad del cese de hostilidades y dificulta los avances diplomáticos entre Washington y Teherán.
La situación representa además un desafío para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien horas antes había pedido públicamente a Israel y Hezbolá respetar el alto el fuego para facilitar el desarrollo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
Los continuos enfrentamientos han profundizado las diferencias en torno al acuerdo impulsado por Trump. Mientras funcionarios israelíes han cuestionado el pacto al considerar que deja intacta la amenaza iraní en la región, la administración estadounidense ha defendido la estrategia.
JD Vance rechazó las críticas provenientes de Israel y advirtió que el país enfrenta un creciente aislamiento político frente a la comunidad internacional, en medio de los esfuerzos por estabilizar Medio Oriente.
El Memorando de Entendimiento que sirve de base para el acuerdo de paz contempla compromisos significativos para ambas partes. En una primera fase, Estados Unidos deberá avanzar en el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos iraníes congelados, mientras que Irán se comprometería a reabrir plenamente el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el suministro mundial de petróleo y gas.
Por ahora, no se ha anunciado una nueva fecha para la reunión en Suiza, mientras los mediadores intentan evitar que la escalada militar en el Líbano termine afectando de manera definitiva las negociaciones entre Washington y Teherán.