Porvenir lanza nuevo portafolio de inversión en inteligencia artificial desde $100.000

El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir anunció el lanzamiento de su nuevo portafolio de inversión en pensiones voluntarias enfocado en compañías líderes de inteligencia artificial (IA) y Big Data, disponible desde $100.000.
Este portafolio se suma a la plataforma de 60 opciones de ahorro o inversión que ofrece la Administradora, enfocadas en soluciones de inversión alineadas con las tendencias globales y el bienestar financiero sostenible de sus más de 15,1 millones de afiliados.
Y es que las inversiones basadas en IA se han convertido en uno de los motores de crecimiento más importantes de la última década. Según estimaciones de McKinsey, la IA generará entre US$2,6 y US$4,4 billones en valor económico anual, mientras que PwC proyecta que esta tecnología podría aportar hasta el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial hacia 2030.
Este panorama ha impulsado el auge de inversiones que buscan capturar ese crecimiento, especialmente a través de vehículos diversificados y de fácil acceso.
Según Juan Pablo Nader, gerente nacional de pensiones voluntarias e inversiones en Porvenir, este nuevo portafolio está diseñado para promover el acceso a sectores de alta innovación.
“Es un portafolio que permite que más personas participen en los sectores de mayor crecimiento en el mundo, mientras construyen metas de ahorro orientadas al futuro. Queremos que cada vez más colombianos inviertan con propósito y con herramientas que respondan a las tendencias globales”.
¿Cómo invierte este portafolio?
La estrategia del portafolio está diseñada para abarcar toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. Para ello, invierte en dos ETF (Exchange Traded Funds), fondos internacionales que funcionan como canastas diversificadas de acciones y que permiten acceder, de forma sencilla, a múltiples empresas tecnológicas líderes.
Los ETF seleccionados por Porvenir son: Global X Artificial Intelligence y Xtrackers Artificial Intelligence, reconocidos por la rigurosidad en su metodología de selección y su trayectoria de rentabilidad. A través de ellos, los inversionistas acceden a compañías que lideran la innovación en IA en diferentes eslabones:
- Diseño y fabricación de chips: Nvidia, AMD, Taiwan Semiconductor
- Infraestructura tecnológica y cómputo avanzado: SK Hynix, ASML
- Plataformas y aplicaciones de IA: Google, Meta, Microsoft
Esta estructura ofrece una exposición diversificada que combina innovación, crecimiento y capacidad de adaptación en un sector en rápida evolución.
Desempeño histórico y diversificación global
Aunque la rentabilidad es variable, el desempeño reciente de los ETF subyacentes ha sido sobresaliente: En los últimos tres años, registraron aproximadamente un 145 % de rentabilidad, superando ampliamente al índice S&P 500, que obtuvo 74,8 % en el mismo período.
El portafolio también destaca por su diversificación geográfica, ya que incorpora empresas de Estados Unidos, Asia y Europa, lo que reduce riesgos y aumenta la exposición a distintos mercados en desarrollo tecnológico.
También cabe recordar que las rentabilidades históricas no representan las rentabilidades futuras del portafolio, y que las obligaciones de Porvenir son medio y no de resultado.
En ese sentido, Porvenir concluye que los fondos voluntarios son una herramienta versátil que sirve para múltiples propósitos: complementar la pensión, ahorrar para vivienda, educación, viajes o cualquier meta personal de mediano y largo plazo, al mismo tiempo que se constituye en una excelente forma de tener beneficios tributarios.