Porvenir supera los $7,18 billones en recaudo de cesantías, impulsado por el compromiso empresarial

La Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir informó que, una vez cumplido el plazo legal para la consignación de las cesantías correspondientes a 2025, alcanzó un recaudo que superó los $7,18 billones, lo que representa un crecimiento del 13 % frente a los $6,36 billones registrados el año anterior.
Este resultado constituye el mayor recaudo en los 35 años de historia de la compañía y la cifra más alta recaudada por este concepto entre las Administradoras de cesantías que operan en el país. La participación de mercado en el recaudo de cesantías reportado por Porvenir fue del 39,6 %. En términos absolutos, el recaudo de Porvenir creció $825.000 millones, siendo el mayor crecimiento de toda la industria.
Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, empresa del Grupo Aval, destacó que “el recaudo de este año no solo refleja la importancia del tejido empresarial colombiano y su compromiso con los trabajadores, sino también la confianza de millones de afiliados en una gestión responsable de su ahorro. Las cesantías son un componente esencial del sistema de seguridad social colombiano y un instrumento de ahorro para la estabilidad y el progreso de las familias”.
El directivo recordó que, durante el 2025, Porvenir administró cerca de $12, 7 billones en cesantías, de los cuales $12,3 billones permanecieron en el portafolio de largo plazo, lo que evidencia que la mayoría de los afiliados ven esta prestación como un ahorro con propósito.
Con 35 años de operación, hoy cerca de 5,9 millones de colombianos confían su ahorro en Porvenir. De acuerdo con Miguel Largacha, en el año 2025, Porvenir le generó a sus afiliados de Cesantías rendimientos por $1,2 billones.
Destacado: Porvenir cerró 2025 reportando $27 billones en rendimientos para sus afiliados
Avances de Porvenir en transformación digital
En paralelo al crecimiento del recaudo, Porvenir reportó avances en la digitalización del servicio. En 2025, el 45% de los retiros de cesantías se hicieron por los canales digitales, lo que representó un crecimiento del 7 % frente al año anterior.
Durante el último año, Porvenir fortaleció su ecosistema digital que incluye la Zona Transaccional para Empresas (ZTE) con servicios disponibles como saldos, certificados y solicitud de retiros de cesantías para sus empleados.
Otras herramientas que avanzaron significativamente con nuevos servicios y uso por los clientes fue la sucursal virtual, el portal web con servicios transaccionales, en canal de WhatsApp y asistente virtual con inteligencia artificial.
Destacado: Porvenir lanza nuevo portafolio de inversión en inteligencia artificial desde $100.000
Las cesantías, base del bienestar financiero sostenible
Entre enero y diciembre de 2025, Porvenir atendió 1.798.206 solicitudes de retiro por un total de $5,73 billones. Estas cifras muestran cómo este ahorro se traduce en progreso real para los trabajadores.
Los principales destinos fueron: vivienda, $1,69 billones (495.449 afiliados); terminación de contrato, $2,11 billones; reparación locativa, $1,25 billones; y educación, $463.500 millones.
Estas cifras demuestran que las cesantías no son únicamente un respaldo ante el desempleo, sino un vehículo de ahorro para la adquisición de vivienda y la financiación de educación, contribuyendo a la dinamización de sectores estratégicos de la economía.
“El reto no es solamente recaudar más recursos, sino lograr que cada afiliado entienda el poder de su ahorro. Las cesantías bien administradas permiten construir patrimonio, reducir vulnerabilidad financiera y avanzar hacia metas como vivienda y educación”, agregó Largacha.
Educación financiera y visión de largo plazo
En este contexto, Porvenir reiteró el llamado a utilizar las cesantías de manera estratégica, integrándolas dentro de una planeación financiera de mediano y largo plazo.
Desde su modelo de Bienestar Financiero Sostenible, la compañía promueve decisiones informadas que permitan a los afiliados incorporar este ahorro en una ruta clara de progreso financiero, priorizando objetivos como la compra de vivienda, la formación académica o la creación de un fondo de respaldo ante contingencias laborales.
“Las cesantías son una herramienta de estabilidad y construcción de patrimonio cuando se administran con visión y disciplina”, concluyó el presidente de Porvenir.