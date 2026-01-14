Bitcoin y otras criptomonedas presentaron un repunte este miércoles 14 de enero de 2025.
La criptomoneda más reconocida del mundo se situó en US$95.000 hacia la apertura de Wall Street, haciendo caso omiso a las amenazas macroeconómicas producto del entorno macroeconómico mundial.
Si bien los riesgos geopolíticos y la incertidumbre de la política comercial estadounidense siguen siendo el foco de atención, los operadores parecieron más influenciados por las condiciones de liquidez y el desempeño relativo de los activos.
Hacia las 8:37 a.m., el precio del bitcoin se elevó hasta los US$95.072, lo que representó un alza de casi 1 % respecto a la jornada del día anterior.
Desde ayer, 13 de enero, se ha evidenciado un comportamiento que reaccionó al alza tras la publicación del dato de inflación en Estados Unidos (EE. UU.) por parte del Departamento de Estadísticas Laborales, en el que se mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo en 2,7 % para el cierre de 2025.
Aunque con altos y bajos en estos días, es claro mencionar que sí se ha evidenciado una recuperación del bitcoin frente al arranque del año, cuando se ubicaba sobre los US$88.000, es decir, un aumento de más de 8 %.
Los obstáculos del bitcoin
Pese al buen comportamiento reciente, hay que mencionar que el valor de la criptomoneda se enfrió después de alcanzar máximos de dos meses cerca de US$96.500, en noviembre.
Estos acontecimientos se produjeron, tal como apunta un artículo de Cointelegraph, en un momento en que aumentaron las tensiones geopolíticas que involucran a Estados Unidos, incluida una posible nueva intervención en Venezuela e Irán, así como preocupaciones sobre Groenlandia.
Asimismo, la disputa entre el gobierno y la Reserva Federal adquirió un carácter cada vez más público, y los bancos centrales de todo el mundo se unieron en apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
El 2025, sin embargo, no dejó de ser un buen año para el bitcoin, pues el precio máximo se situó en US$124.439, alcanzado el 5 de octubre.
Finalmente, este miércoles al igual que el bitcoin, otras criptomonedas como Ethereum repuntaron hasta los US$3.297, alrededor de 2 % más.