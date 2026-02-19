Traer la camiseta de James Rodríguez del Minnesota FC a Colombia vale casi la mitad de un salario mínimo 

El debut de James Rodríguez con el Minnesota United está cada vez más cerca y la expectativa no solo se siente en la MLS, sino también en Colombia, donde pese a la falta de continuidad en clubes, el capitan de la Selección tiene un gran respaldo.
El volante colombiano ya solucionó el problema de documentos que le impedía entrenarse con normalidad y sumar minutos con su nuevo equipo. Según informó la prensa este miércoles, el capitán de la Selección Colombia finalmente recibió la visa de trabajo, por lo cual ya podrá entrenar junto al resto de sus compañeros y, si así lo decide el entrenador Cameron Knowles, podría tener minutos en el arranque de la temporada.
“Confirmado: James Rodríguez recibió su visa de trabajo y ahora puede entrenar y jugar partidos para #MNUFC”, informó el periodista Andy Greder, citando fuentes cercanas al club. El estreno podría darse el sábado 21 de febrero, cuando Minnesota visite al Austin FC en el inicio de la MLS.
James no juega un partido oficial desde el 18 de noviembre, cuando Colombia venció 3-0 a Australia en un amistoso internacional. Su regreso a competencia coincide con una nueva etapa en el fútbol estadounidense, liga que ha apostado fuerte por figuras internacionales en los últimos años.
En redes sociales y portales de venta de mercancía deportiva, la camiseta oficial del club con el dorsal número 10 de Rodríguez ha tenido un aumento significativo de búsquedas desde que se confirmó su fichaje.
Su posible debut está previsto para el 21 de febrero a las 8:30 de la noche (hora colombiana), cuando Minnesota United visite al Austin FC en el inicio de la temporada de la MLS. Ese partido no solo marcaría el regreso oficial de Rodríguez a la competencia, sino que también aumentaría la expectativa entre los aficionados por adquirir la nueva camiseta del exjugador del Real Madrid con su tradicional número 10.
¿Cuánto vale traer a Colombia la camiseta oficial de James Rodríguez en Minnesota FC?
La camiseta oficial de Minnesota United FC con el nombre y el número de James Rodríguez, en color negro y en la versión que usan los jugadores en el campo (authentic on-field kit), tiene un precio base en la tienda oficial de Estados Unidos de US$194,99.
Sumando el costo de envío internacional hasta Colombia, el costo total de la compra figura en US$219,94. Con el dólar rondando los $3.666 pesos colombianos, según datos de tasas de cambio actualizadas, ese monto se traduce en aproximadamente $805.000 colombianos.
En Colombia, el salario mínimo legal mensual para 2026 fue fijado mediante decreto presidencial en un aumento del 23,7 % respecto a 2025, ubicando el sueldo mínimo en $2.000.000 mensuales, incluido el auxilio de transporte.
Comparado con ese estándar, adquirir la camiseta oficial de James Rodríguez y traerla a Colombia representa casi el 40% del salario mínimo de un mes de un trabajador promedio. Si un aficionado trabajador con salario mínimo decidiera comprarla, estaría destinando una parte significativa de su ingreso mensual solo en la camiseta.
Las cifras que mueve el fichaje de James en Estados Unidos
El traspaso de James Rodríguez al Minnesota United generó repercusión tanto deportiva como comercial. La MLS confirmó su incorporación como uno de los movimientos destacados del mercado, reforzando la estrategia de atraer talento internacional con impacto mediático.
Aunque las cifras oficiales del contrato no han sido divulgadas públicamente por el club, en Estados Unidos se ha señalado que James ocuparía una plaza de jugador designado, categoría que permite superar el tope salarial regular de la liga.
En la MLS, el salario máximo presupuestal para 2024 ronda los US$683.750, pero los jugadores designados pueden recibir contratos muy superiores, con parte del salario asumido directamente por el club.
Más allá del rendimiento deportivo, la llegada del colombiano tiene implicaciones comerciales: aumento en venta de entradas, visibilidad internacional y, por supuesto, comercialización de camisetas oficiales.
Mientras James Rodríguez se prepara para su estreno en la MLS, la economía alrededor de su figura sigue generando señales interesantes para el mercado deportivo. Las camisetas oficiales no solo son un símbolo de la afición, sino un indicativo de cómo el deporte y el comercio convergen en decisiones de gasto de los consumidores.
Para muchos aficionados colombianos, pagar más de $800.000 pesos por una camiseta puede parecer un gasto alto. Sin embargo, desde la perspectiva del marketing deportivo, es también una forma de medir el valor de mercado que un jugador de su talla tiene incluso fuera de la cancha.