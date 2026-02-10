Este es el salario de Jhon Arias en Palmeiras y lo que cobra cada día, semana, mes y año 

La contratación de Jhon Arias por el Palmeiras no solo fue una de las operaciones más caras del fútbol sudamericano en 2026, sino un choque directo con las estructuras salariales tradicionales del continente y de la propia Premier League inglesa.
Le puede interesar: Fichaje de Jhon Arias a Palmeiras: Varios equipos en Colombia recibirán millonaria suma sin mover un dedo
El club paulista acordó pagar 25 millones de euros al Wolverhampton Wanderers por Arias, cifra que lo convierte en la segunda compra más importante de la historia de la liga brasilera, solo por detrás de la del mediocampista Lucas Paquetá, que se incorporó al Flamengo procedente del West Ham United por alrededor de 42 millones de euros.
El colombiano, de 28 años, figura de la Selección Colombia y ficha clave del plantel de cara al Mundial de 2026, regresa a Sudamérica con un contrato que supera ampliamente sus ingresos en Inglaterra y los niveles previos que tenía en Fluminense.
El salario de Jhon Arias en Palmeiras: cifras récord
Según varios medios deportivos en Brasil, el Palmeiras acordó con Arias un salario mensual cerca de US$475.000, un valor que supera lo que recibía en el fútbol inglés, donde percibía alrededor de US$305.000.
Para tener un panorama del millonario salario que percibirá Arias en Brasil con Palmeiras, fichaje que le ha valido una lluvia de críticas por parte de los aficionados del Fluminense que lo consideraban un ídolo, desglozamos las ganancias del talentoso jugador:
- Salario mensual aproximado: US$475.000 por mes – alrededor de $1.900 millones por mes.
- Salario anual proyectado: US$5.700.000 por año – alrededor de $22.800 millones por año.
- Ingreso semanal estimado: US$109.700 por semana – alrededor de $438 milones por semana.
- Ingreso diario aproximado: US$15.800 por día – alrededor de $63 milones por día)
Estas cifras sitúan a Arias entre los jugadores mejor pagados de Sudamérica y dejan en evidencia el salto económico respecto a su etapa en Europa y Brasil.
Con estas cifras, el colombiano supera el salario de grandes figuras del Palmeiras, como Andreas Pareira, que era el mejor pagado con un sueldo mensual de US$418.000 por mes, y de Vítor Roque, quien se estima se embolsa alrededor de US$380.000 por mes.
Lea también: A los árbitros del fútbol colombiano también les subieron el sueldo: esto cobran por pitar en 2026
Este repentino aumento salarial no es un dato aislado, sino un movimiento estratégico del Palmeiras para competir económicamente con clubes europeos y atraer talento en edad clave para torneos internacionales. Al ofrecer cifras que superan lo que percibían en Europa, Palmeiras no solo recompone su nómina, sino que eleva el techo de gasto salarial en Brasil y en la región.
El fichaje llega en un momento decisivo para la carrera de Arias: a meses de que la selección Colombia compita en el Mundial de 2026, su regreso a Sudamérica y la garantía de minutos de juego en una liga competitiva son factores que, junto con el atractivo económico, pesan en su decisión profesional.
Lea también: Así se mueven reservas de viaje de hinchas para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026
Con contrato hasta finales de 2029 y cifras salariales que lo colocan en el primer plano del debate económico del fútbol latinoamericano, la temporada 2026 de Arias con el Palmeiras servirá para medir si su rendimiento en cancha está a la altura del impacto financiero de su contrato, y si puede traducir ese respaldo económico en resultados colectivos e individuales tanto con su club como con la selección Colombia de cara al Mundial.