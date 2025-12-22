Precio del oro logró récord en más de cuatro décadas: superó US$4.400 la onza

El oro superó US$4.400 la onza, impulsado por la reducción de la tasa de interés en EE. UU. y el aumento en la compra de activos refugio. La plata también alcanzó nuevas cifras históricas.
Lo anterior se debe a que el oro en lingotes incrementó 68 % en 2025, lo que representó su mayor alza desde 1979, es decir, en más de cuatro décadas. Este comportamiento también se explica por las fuertes compras de los bancos centrales, la mayor demanda por activos refugio y la reducción de las tasas de interés.
Por su parte, la plata aumentó 3,1 %, ubicándose en US$69,18 la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$69,44, según reveló Reuters. Con estas cifras, este metal ha incrementado 139 % en lo que va de 2025. La demanda por inversiones y sus usos industriales son algunos de los factores que explican este desempeño.
A ello se suma que la plata también es considerada un activo refugio, con una oferta inelástica, es decir, que pese a las variaciones que tenga el precio de la plata, el metal no va a disminuir en su oferta en el mercado.
Hace unos días, Daniel Henao, presidente de Mineros, manifestó que, este mercado cuenta con una demanda de uso industrial que está creciendo, particularmente en los sectores fotovoltaico y electrónico.
Reuters también señaló que la incertidumbre juega un rol fundamental en la valorización de este tipo de activos, destacando que las operaciones de EE. UU. y el discurso de su gobierno en relación con Venezuela son elementos para tener en cuenta.
La expectativa, según indicó una de las fuentes citadas por ese medio, es que el oro continúe su tendencia alcista y alcance niveles más altos en 2026, ubicándose cerca de US$4.500 la onza.
